Le professeur est aussi le papa de Grisette

"L’idée m’est venue en rangeant mon grenier, explique Bernard Fusulier. J’y ai retrouvé des écrits que je destinais à ma fille lorsqu’elle était petite. Elle me demandait de lui raconter une histoire que j’avais dans la tête et je lui inventais un épisode chaque soir, au moment du coucher. Aujourd’hui, Amelia a 23 ans et ma seconde fille, Élise, est grande aussi… Le fait de relire ces pages m’a donné la nostalgie de cette époque, et l’envie de la faire revivre."

Quinze chapitres à lire assis sur le bord du lit

Ce beau livre est illustré par des tableaux peints par le Chaumontois Philippe Singelé, en grand format de 136 pages, et propose un road trip animalier à travers l’Europe et l’Afrique, jusqu’à l’île de Madagascar. Des pays et des contrées que le chercheur a tous visités, excepté le passage sur le Nil.

"Il contient quinze épisodes, chacun étant rédigé pour la lecture d’un soir. J’ai écrit le texte en imaginant une lecture accompagnée par un adulte. L’aventure comprend un petit dico en bas de page, pour définir les mots compliqués. J’ai bien conscience que ce n’est pas commun mais personnellement, je ne voulais pas d’un livre infantilisant. J’ai conçu ce livre exactement comme je le voulais, c’est aussi la raison pour laquelle je l’ai édité à compte d’auteur."

Grisette, son héroïne, est une chèvre qui ne manquera pas de rappeler à certains Blanchette, la téméraire biquette de Monsieur Seguin, dans le célèbre conte d’Alphonse Daudet.

"Je me souvenais du fait que la morale de l’histoire de la chèvre de Monsieur Seguin m’avait heurtée, lorsque j’étais enfant. Cette chèvre un peu trop aventureuse qui finit par se faire dévorer par le loup… J’ai donc pris le contre-pied en choisissant une petite chèvre courageuse et intelligente, mais dont la curiosité n’aura pour conséquence que de vivre la grande aventure et un voyage extraordinaire."

Au bénéfice de la recherche contre le cancer

En sa qualité de directeur de recherches FNRS et professeur à l’UCLouvain, l’auteur a décidé de mettre cette publication au service de la collecte de fonds du Télévie pour soutenir la recherche contre le cancer.

"Qui n’a jamais été impacté par le cancer ? Ces dernières années, j’ai malheureusement vu des proches, parfois des jeunes, être touchés. Nous avons là une des maladies à laquelle on n’échappe pas. La recherche avance, mais pas assez vite. C’est la raison pour laquelle j’ai eu envie de mettre ce projet au service de la recherche via le Télévie."

Mais le professeur de sociologie a aussi laissé parler son cœur en réalisant ce projet: "Donner le goût de la lecture et, ce faisant, l’accès à la culture, est pour moi, en tant que sociologue, essentiel. Le capital culturel est plus important et efficace que le capital économique dans la lutte contre les inégalités sociales. J’espère donc donner le goût de la lecture à quelques enfants, ou aider leurs parents à le leur donner. Je rêverais de rencontrer, dans quelques années, des jeunes adultes qui me diraient qu’ils ont lu les aventures de Grisette étant jeunes et que cela les a marqués. Ce serait formidable."

Et parce qu’il a pris plaisir à laisser vagabonder son imagination et laisser courir sa plume sur le papier, Bernard Fusulier a déjà écrit un second tome pour Grisette, et promet un troisième. L’aventure ne fait que commencer !

Infos sur la page Facebook https ://www.facebook.com/grisetteaventures