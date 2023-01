Abattage d’un arbre remarquable : le boulevard de la Dodaine est partiellement fermé ce matin

Il s’agit d’un hêtre commun, poussant sur le terrain appartenant à la copropriété de l’immeuble à appartements "Résidence du parc". Le syndic avait attiré l’attention sur l’état sanitaire de cet arbre imposant, qui est d’ailleurs classé comme arbre remarquable. Un rapport sanitaire a démonté que deux champignons s’attaquaient à ce hêtre, à la fois sur les contreforts racinaires, le collet et la base du tronc. Et le cantonnement de Nivelles du Département de la nature et des forêts (DNF), après s’être rendu sur place, a confirmé que l’état du hêtre se dégradait rapidement, au point qu’un abattage était devenu nécessaire pour des raisons de sécurité.

La Ville a été contactée et le bourgmestre Pierre Huart a pris, en urgence, un arrêté pour permettre l’abattage et pour fermer la voirie. Les travaux, effectués par une société spécialisée, sont donc en cours ce vendredi matin, avant que reprenne la semaine prochain le trafic lié à la rentrée des écoles et à la reprise complète des activités après les fêtes. "Il n’y a pas de bons jours, mais c’est fou le nombre de personnes qui essaient de passer quand même alors que la voirie est clairement fermée", constatait sur place le maïeur aclot.

Les risques sont pourtant importants, vu la taille de l’arbre et le personnel présent pour procéder à l’abattage. Le travail devrait prendre plusieurs heures: vu la configuration des lieux, la société procède par "démontage". On n’abat donc pas le gros hêtre en l’attaquant par la base pour qu’il s’effondre en entier – cela provoquerait trop de dégâts sur la voie publique et dans les propriétés – mais plutôt en partant de la partie supérieure.

Un bûcheron est monté dans l’arbre, et coupe progressivement les grosses branches qui sont reliées à un système de poulies pour ralentir leur chute au sol. Ce travail en hauteur sera suivi du tronçonnage du tronc en différentes sections, qui seront poussées côté pelouse pour ne pas endommager les trottoirs ou la voirie.