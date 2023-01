Stupeur à Wavre: Françoise Pigeolet démissionne pour raisons de santé

La bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet (MR), a annoncé sa démission pour " raisons de santé ", le vendredi 7 octobre. " J’ai donné tout ce que je pouvais donner à ma ville et à ses habitants. La fonction de bourgmestre est vraiment passionnante, mais elle est aussi excessivement exigeante, annonce celle qui était à la tête de la Ville de Wavre depuis décembre 2018 quand elle avait succédé à Charles Michel. Il faut être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mon état de santé, ma résistance actuelle ne me permettent plus de tenir ce rythme. Je peine à me relever du Covid. Ma décision s’impose par honnêteté vis-à-vis de moi-même mais aussi vis-à-vis des Wavriens. Je ne voulais pas leur accorder une attention au rabais. "