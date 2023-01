Rétro 2022 - Octobre | La bourgmestre de Wavre Françoise Pigeolet démissionne pour raisons de santé

Anne Masson (MR) succédera à Françoise Pigeolet lors du conseil communal du 22 novembre.

La démission de l’actuelle bourgmestre sera complète puisqu’elle a quitté aussi son siège au conseil communal. La bourgmestre sortante a donc présidé un dernier conseil communal le 18 octobre.

L’actu d’octobre 2022

Ibrahim Barmou s’effondre en jouant au football sur le terrain du Stéphanois

C’est un véritable drame qui a eu lieu le samedi 15 octobre sur la pelouse du Royal Excelsior Stéphanois lors de la rencontre face à Ittre en réserve du samedi. Ibrahim Barmou, un jeune né en 2003, a fait un arrêt cardiaque en plein effort lors du match. Il s’est écroulé et, malgré tous les efforts des personnes qui ont tenté de la réanimer, le jeune homme est décédé. Sous le choc, son entraîneur Christophe Dubois a tenu à rendre un vibrant hommage à son joueur de 19 ans: "Ibrahim était un jeune garçon plein d’entrain, toujours souriant et à l’écoute, et nous sommes tous sous le choc. Il se donnait toujours à 100% sur le terrain." Et pas qu’au football puisque le jeune Ibrahim était aussi volontaire à l’école des devoirs de Court-Saint-Étienne.

Nele Paxinou a traversé le miroir

©EdA

Nele Paxinou décède le vendredi 28 octobre à l’âge de 80 ans. Elle laisse un vide dans le monde du théâtre et chez ses amis des Baladins du Miroir. Nele Paxinou est partie avec pudeur, "sans tambours ni fracas", écrit Gaspar Leclère, qui lui a succédé à la tête des Baladins du Miroir en 2015.

Le plus grand parc photovoltaïque au sol de Wallonie

On posait le 21 octobre à Braine-l’Alleud le premier panneau de ce qui sera le plus grand parc photovoltaïque au sol de Wallonie. Au total, 14 462 panneaux seront installés d’ici le mois d’avril 2023 sur quelque 19 hectares, dans une ancienne sablière. Ces 14 462 panneaux représentent un investissement global de 10 millions d’euros. La production annuelle sera de 13 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 720 ménages. L’installation évitera l’émission de quelque 4 600 tonnes de CO2 par an. Le fonctionnement des panneaux est garanti durant 30 ans.

Le carnaval d’Hélécine est sauvé

©EdA

Après la surprise, l’émoi et la déception lors de l’annonce de la démission du comité du carnaval d’Hélécine, hypothéquant sérieusement l’édition 2023, place au soulagement à l’issue de la réunion d’urgence provoquée par l’échevin Axel Schepers le mardi 11 octobre. Une réunion très positive. Jean-Luc Corthouts s’est proposé en tant que président. Un trésorier et des membres pour le nouveau conseil d’administration ont été trouvés.

De sept Bancontact à aucun: l’ire de la bourgmestre de Rixensart

Jusqu’il y a peu, le centre de Rixensart bénéficiait d’une concentration de distributeurs puisque trois banques (Belfius, BNP Paribas Fortis et ING) y offraient ce service sur sept appareils. Mais la digitalisation du secteur des banques provoque la diminution des distributeurs de cash. Le centre de Rixensart, commercialement actif et fort peuplé, en est victime. Ce qui provoque l’ire de la bourgmestre, Patricia Lebon, qui trouve cela insensé: "Nous n’avons à aucun moment été consultés par Batopin au sujet de la suppression pure et simple de l’ensemble des points cash du centre", relève la bourgmestre dans un recommandé adressé le 10 octobre au gestionnaire Batopin, consortium derrière lequel on trouve quatre des plus grandes banques du pays. La polémique ne touche pas que Rixensart et fera l’objet de nombreuses réactions en fin d’année.