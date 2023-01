Tunnels Belliard et Loi, à Bruxelles: deux ans et demi de chantier prévus

Le tunnel Loi a, pour rappel, sa sortie au cœur du quartier européen, entre le Berlaymont et le bâtiment Lipsius, avec une entrée via l’avenue de Tervueren et une autre via l’avenue de la Joyeuse Entrée (aujourd’hui condamnée). Le tunnel Belliard est quant à lui bien plus vaste. Il débute rue Belliard et offre plusieurs ramifications : une sortie directement sur l’avenue de Tervueren, comme le tunnel Loi en sens inverse, et une autre sortie, plus longue, sur l’E40. Une entrée-sortie secondaire est également située à mi-chemin, avenue de la Joyeuse Entrée.

« Pas toutes les garanties nécessaires »

Le ton de la demande de permis n’est guère rassurant et dresse une situation d’urgence. "Les nombreux tunnels de la Région de Bruxelles-Capitale sont, pour la plupart, non seulement vétustes mais aussi caractérisés par différentes installations techniques dont les insuffisances fonctionnelles n’offrent pas toutes les garanties nécessaires à la bonne sécurité des usagers."

Les tunnels Loi et Belliard font partie des infrastructures considérées comme prioritaires. Les travaux prévus consistent en une rénovation intégrale, sans changement de circulation. "Ces travaux n’auront donc aucune incidence sur le statut, la circulation, le gabarit et le profil en long des tunnels Belliard et Loi-2."

Au menu, mentionnons le "traitement de la vétusté des structures de génie civil, des chaussées et du réseau d’égouttage", et également la création de nouvelles issues de secours (quatre supplémentaires, portant le nombre de sorties à douze), la rénovation du système de ventilation et d’éclairage, ainsi que la mise en place de "panneaux d’absorption acoustique". La demande de permis est nécessaire en raison de la construction de trois nouvelles issues de secours et l’agrandissement d’une des issues, qui augmentent de facto le volume des tunnels.

15 mois de fermeture de nuit, 5 mois 24 h/24

L’entrée du tunnel Belliard va quelque peu changer. L’emblématique structure en pierre brune sera démolie et remplacée par des barrières.

Du côté de la Joyeuse Entrée, les accès aux trémies de Belliard également vont changer : ici aussi, les murets seront détruits au profit de barrières moins opaques. Quant à l’accès Joyeuse Entrée vers le tunnel Loi, condamné depuis 2020 à la suite de la création de pistes cyclables rue de la Loi, toujours aucune décision définitive n’est communiquée, le projet étant lié à la rénovation de la rue de la Loi, dont le permis est à l’instruction. "Le tunnel Joyeuse Entrée ne sera pas forcément rouvert mais il faut affiner les études des impacts de circulation durant le chantier Loi-Belliard", commente le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité.

Dans l’étude d’incidences, on apprend que le chantier global devrait durer plus de deux ans et demi et fera l’objet de phasages avec différents horaires. Ce planning "pré-étudié" et qui "sera affiné" prévoit une dizaine de mois de travaux de nuit, avec quelques périodes de fermeture totale 24 h/24. Les deux tunnels ne devraient jamais être fermés complètement en même temps.

"En ce moment, nous travaillons toujours dans le scénario prévu, à savoir un chantier de deux ans et demi avec 15 mois de fermeture de nuit et 5 mois de fermeture 24/7 en période calme", confirme Bruxelles Mobilité. L’administration régionale nous informe également que " le démarrage du chantier dépend de la délivrance du permis et de l’accord du gouvernement sur le lancement de l’appel d’offres pour désigner l’entreprise. Si tout se passe comme prévu, le permis devrait être délivré début 2023". Si toutes les procédures se déroulent sans encombre, "les travaux pourraient débuter début 2024".