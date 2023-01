Ramillies : un beau subside pour agrandir le site de la maison communale

Pour Jean-Jacques Mathy, bourgmestre, c’est une bonne nouvelle puisque cela fait partie du programme stratégique transversal communal: " Un nouveau bâtiment pour le CPAS est en cours de construction et accueillera prochainement le personnel du CPAS. Le bâtiment communal ne répond plus à l’ensemble des besoins: espaces bureaux insuffisants à moyen terme, plus d’espace de réunion en dehors de la salle du conseil, pas d’espace pour le repas du personnel en dehors de la salle du conseil.

Démolition partielle et reconstruction

Il est dès lors proposé de repenser l’actuel espace dédié au CPAS afin de finaliser, de manière cohérente et avec une vision d’avenir, l’ensemble du complexe administratif. La partie CPAS serait démolie et reconstruite afin d’être affectée à l’administration. La reconstruction permettra de faire le lien entre le nouveau bâtiment du CPAS et l’administration communale. Coût total des travaux: 1 729 073,82 € dont 354 177,76 € non subsidiés ".

Le projet vise à améliorer le confort des membres et travailleurs de l’administration en augmentant le nombre de sanitaires disponibles, en installant des vestiaires pour les personnes souhaitant se rendre à vélo au travail par exemple mais aussi en créant un nouveau réfectoire capable d’accueillir tant le personnel de l’administration que celui du CPAS. Il est aussi question d’ouvrir d’avantage le bâtiment vers l’extérieur et de favoriser la lumière naturelle dans les locaux sans générer de surchauffes mais aussi de créer des espaces de circulation généreux et lumineux procurant plus de bien-être.

78 mètres carrés de bureaux en plus

Le projet vise également à augmenter la surface de bureaux disponibles de 539,62 m2 actuellement à 617,93 m2, soit 78,31 m2 en plus. "Cela permettra de mettre à disposition un espace pour les échevins et de déplacer les services urbanisme et travaux afin qu’ils puissent travailler en synergie."

L’espace disponible pour les réunions et notamment pour la salle du conseil et des mariages, devenue trop petite, sera augmenté. "La nouvelle salle permettra de libérer la salle actuelle pour les réunions de moyenne importance et un espace plus petit sera dédié aux réunions internes de plus petite échelle. L’espace réfectoire actuel sera aussi réaffecté en local de réunion. Une zone de convivialité sera créée à l’étage à la jonction des deux bâtiments afin de favoriser les rencontres entre membres des différents services."

Au total l’espace disponible pour les réunions passera de 71,73 m2 à 180,23 m2.

"La reconstruction sera constituée d’une zone pouvant être ouverte au public le soir et les week-ends (salle des mariages/salle du conseil, bureau des échevins et bureau du bourgmestre ainsi que l’espace pour les petites réunions et les sanitaires). Certains locaux pourront donc être accessibles sans pour cela ouvrir l’ensemble du bâtiment. Le réfectoire au rez-de-chaussée servira de zone tampon entre l’espace plus ouvert au public et les bureaux."