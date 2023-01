Une venelle pour le bâtiment de l’athénée d’Ottignies

C’est en 2013 que la Communauté française a fait l’acquisition d’un bâtiment situé à quelque pas de l’implantation actuelle de l’athénée Paul Delvaux à Lauzelle. Le bâtiment, de 3000 m2 sur deux étages, est situé dans la même rue de Clairvaux, que les bâtiments provisoires dans laquelle l’athénée est installée depuis 1994. Cela permet de conserver les bâtiments existants, les deux implantations étant accessibles à pied. Le bâtiment acquis est inoccupé, il doit faire l’objet d’aménagement et de rénovation complète répondant aux normes d’occupation, de sécurité des bâtiments scolaires et PEB. En mai 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait lancé un concours pour désigner un auteur de projet en vue de réaliser les travaux mais aucune réponse satisfaisante ne lui était parvenue. Le marché a été relancé le 17 décembre 2021. Interrogé en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en février 2022, le ministre Frédéric Daerden, en charge des bâtiments scolaires, a annoncé un calendrier. "Les travaux devraient débuter au second semestre 2024 et se terminer en juin 2026."