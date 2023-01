L’eau coûte moins cher à Perwez-centre

Si l’alimentation en eau de tous les villages est assurée par la SWDE, ce n’est pas le cas du centre, qui est géré par la commune, elle-même. "Avant les élections de 2018, les Perwéziens ont consommé de l’eau qu’ils n’auraient pas dû sans être informés du résultat des tests, rappelle Jordan Godfriaux, le bourgmestre. En termes de quantité, il y avait aussi un manque de pression, voire plus d’eau du tout dans certains quartiers. Le souci, c’est qu’à l’époque, 50% de l’eau pompée se perdait dans le sol ou les égouts, à cause de l’état du réseau. À tel point que nous avons dû demander à la protection civile de venir remplir le château d’eau."

Une de ses premières décisions en tant que bourgmestre, ça a été de commander un audit externe, pour évaluer les travaux à réaliser et la pertinence de garder ce contrôle communal. "La conclusion, c’est que le service était tenable financièrement, avec des prix qui resteraient, selon les projections, sous le tarif pratiqué par la SWDE."

Un plan d’investissement a été mis en place. À court terme, pour réparer les fuites et diminuer les gaspillages le long du réseau, et à moyen et long terme pour poser de nouvelles canalisations, voire délocaliser les puits de captage pour les cinquante prochaines années. Aujourd’hui, sur 100 litres pompés, 75 arrivent à bonne destination. Une belle amélioration.

Mais pourquoi le prix à Perwez est moins élevé ? On parle pourtant souvent de la mutualisation des coûts. "Je n’ai pas étudié le bilan de la SWDE pour le comparer avec la commune, réagit Jordan Godfriaux. Cependant, le fait qu’on n’ait pas une structure juridique juste pour l’eau doit faire la différence. C’est l’administration générale qui s’occupe de cette mission. La directrice générale, la directrice financière et le chef du service technique doivent gérer cette tâche supplémentaire, que les autres communes n’ont pas. Nous n’avons que deux ouvriers qui s’occupent de l’eau quasiment à temps plein. Au besoin, ils sont évidemment soutenus par leurs collègues. Les coûts sont donc, a priori, moindres."

Un système qui ne s’applique donc pas à Malèves, Thorembais-les-Béguines, Thorembais-Saint-Trond et Orbais, qui dépendent historiquement de la SWDE. "Nous appliquons le coût-vérité. Ce qui signifie que les ménages de Perwez-centre paient un montant qui compense toutes les dépenses liées à l’eau. De manière à ce que les habitants des villages ne paient pas pour les Perwéziens, et inversement. De plus, cela évite tout problème de légalité. Même si j’aurais évidemment préféré que tous les habitants soient logés à la même enseigne."

Impossible toutefois d’appliquer cette formule à l’ensemble des Perwéziens. "L’achat ou la vente du réseau ne se fait pas en un claquement de doigts. Je pense que la SWDE aimerait bien reprendre la portion de Perwez-centre, mais nous ne sommes pas vandeurs pour l’instant, notre équipe locale fait de l’excellent travail."

D’après les documents disponibles sur le site du SPW Environnement, Perwez est la seule commune du Brabant wallon à gérer (une partie) de la distribution de l’eau. Dans les provinces du Luxembourg et de Liège, c’est également le cas dans une commune sur deux. Alors que cette gestion est pour ainsi dire absente dans le Hainaut et moindre dans le Namurois.

Lors du dernier conseil communal de décembre 2022, Jean-Marc Aldric (DRC + ) avait émis quelques doutes sur la durabilité de ce projet. "N’y a-t-il pas un risque que le prix de l’eau à Perwez s’envole ? A-t-on des garanties quant au maintien du prix ?"

Jordan Godfriaux (Ensemble !) a répondu que la position de la majorité était basée sur l’audit externe réalisé en 2019. "Vous trouvez ça un peu léger ? On fait confiance à cet audit et on opte pour un choix fort d’aller dans cette direction. Nous n’avons augmenté les prix qu’une seule fois, suite au plan d’investissement, qui doit assurer le service à long terme."