RÉTRO 2022 - Juin : Une piscine qui ferme, une découverte mondiale, des corridors cyclables

C’est quand on regarde dans le rétro qu’on peut dire qu’un sujet a particulièrement noirci des colonnes dans le journal. La piscine de Jodoigne fait partie de ces informations qui traversent plusieurs mois de l’actualité en Brabant wallon. Il faut dire que dans le Brabant wallon, et surtout dans l’Est de la province, les bassins de natation sont rares. Entre Wavre et Hélécine, il n’y a que celui de l’athénée de Jodoigne et le 19 juin, on apprend que ce bassin de natation cessera d’accueillir les nageurs à la fin du mois. La crise énergétique a eu le dernier mot pour cette infrastructure qui date du milieu des années 1960. On attend vivement la nouvelle piscine de Jodoigne pour, au mieux, fin 2024.