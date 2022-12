RÉTRO 2022 - Mai : Pénurie d’infirmières à la clinique Saint-Pierre et partout ailleurs

Ce n’est pas nouveau, les infirmières travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Évelyne Magerat, permanente CSC pour le Brabant wallon et Bruxelles, n’est pas étonnée de cette pénurie d’infirmières: "C’est une situation qui existe depuis des mois et qui a été amplifiée par la crise sanitaire. Avant le Covid, il manquait déjà 5 000 infirmières. Je vous laisse imaginer la situation actuelle. Tous les hôpitaux sont touchés et dans certains établissements, le taux d’absentéisme flirte avec les 20%."

Un seul remède pour Évelyne Magerat, il faut des mesures attractives globales, des études jusqu’au milieu de travail. En attendant, la seule solution, c’est de recruter à l’étranger…

Vous l’avez lu dans L’Avenir en mai 2022

03/05 Théâtre. Le Vilar vend des parcelles de scène. Vu l’inflation et la hausse des coûts des matériaux de construction, le Vilar se tourne vers les pouvoirs publics, mais appelle aussi aux dons.

03/05 Ramillies. Le CPAS a disparu des radars de Proximus et n’est plus accessible via les lignes téléphoniques ordinaires. La présidente du CPAS fulmine.

03/05 Assises. Le Brainois Terri Hoyoux est en aveux du meurtre d’Anita Lekeu à Wanze pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité.

04/05 Harcèlement.L’auditorat du travail confirme qu’il enquête sur l’UCLouvain à la suite de plaintes déposées par différents membres du personnel.

05/05 Économie. Invest BW, l’inBW, la Province et l’UCLouvain s’unissent autour d’une vision commune et de projets assurant le développement du BW.

06/05 Drame.Le corps sans vie de Christine Francis a été découvert mercredi dans sa maison de la rue Demi-Lune, à Mont-Saint-Guibert. Un suspect a été interpellé.

09/05 Mobilité. Des députés wallons veulent forcer le gouvernement à s’opposer à la démolition du viaduc Herrmann-Debroux d’Auderghem.

11/05 Science. Des chercheurs de l’UCLouvain ont trouvé le moyen de bloquer les capteurs de la protéine Spike.

13/05 inBW.Laurent Dauge sera le nouveau directeur de l’intercommunale.

18/05 Économie.Deux cents postes à pourvoir, un nouveau bâtiment à Gembloux, des efforts environnementaux, un nouvel administrateur délégué, Emmanuel Amaury pour GSK.

19/05 Social. 5N Plus veut fermer l’usine Sidech de Tilly: 68 emplois sont menacés.