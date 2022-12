RÉTRO 2022 - Avril : Braine-le-Château perd son bourgmestre, Walibi gagne son permis

En ce mois d’avril, c’est à nouveau Walibi qui fait parler de lui. Le 1er avril, soit un jour avant l’ouverture de la saison, on apprend que le parc d’attractions de Wavre a reçu un nouveau permis intégré. Il faut rappeler que ses nouvelles attractions étaient en infraction après un double arrêt du Conseil d’État. Ce n’est plus le cas mais les riverains ne désarment pas et le 19 avril, réunis au sein de l’ASBL Les Versants de la Dyle, ils décident d’introduire un recours à la Région wallonne.

Sinon, comme vous le lirez par ailleurs dans ces pages, le projet de nouveau stade régional de hockey prend forme à Wavre, même si au final, il fera, bien malgré lui, l’actu durant toute l’année 2022, avec de bonnes et moins bonnes nouvelles.

L’INFO INSOLITE D’AVRIL 2022

Pierre Huart, le bourgmestre de Nivelles, exfiltré en hélicoptère

Le bourgmestre Pierre Huart a joué son propre rôle lors de la prise d'otage et l'exfiltration par la voie des airs, une fois l'hôtel de ville libéré. ©EdA

Le 22/04, dans le cadre de l’exercice militaire Nemesis, des commandos arrivent par les airs dans la campagne aclote. Le largage des parachutistes en plusieurs vagues constitue déjà une phase très spectaculaire de l’exercice. Mais ce même jour, au petit matin, c’est en plein centre-ville qu’environ 80 soldats démontrent toute leur efficacité lors d’une opération spéciale en conditions réelles. Le scénario prévoyait une (fausse) prise d’otage du (vrai) bourgmestre de Nivelles par un groupe paramilitaire. Un hélico a rapidement décollé en emmenant le maïeur en sécurité. "Il est important que notre armée puisse effectuer ce type d’exercices, expliquait Pierre Huart après son petit tour en hélicoptère. Tout a été fait de manière très efficace. Je considère que c’est une chance d’accueillir des manœuvres de ce genre sur notre territoire."

