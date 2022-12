Brabant wallon : l’IPFBW aide les Communes avec des achats groupés en matière d’énergie

L’IPFBW couvre les 27 communes du Brabant wallon mais aussi de Braine-le-Comte, Écaussinnes et Lincent, "soit 450 000 habitants au total, indique son président, Lionel Rouget (MR) . L’IPFBW gère les participations des Communes dans le secteur de l’énergie, plus particulièrement dans ORES. Elle détient également des participations dans des sociétés telles que Publigaz, Publi-T tout en détenant quelques autres participations dans Elia, Socofe et Activent. Elle est également actionnaire majoritaire d’EBW (Energie Brabant wallon). Cela permet d’assurer une gestion pérenne dans un secteur ultra-régulé et de la sorte, d’éviter aux Communes les frais liés aux montées en puissance et augmentations de capital."

Pour citer un exemple, lorsque l’IPFBW a racheté, pour le compte des Communes, les 25 % qu’Electrabel détenait encore au sein d’ORES, elle a déboursé 62 millions d’euros. " Sans l’IPFBW, ce montant aurait dû être payé ou emprunté par les Communes pour qu’elles soient propriétaires de leur réseau. En parallèle, nous organisons des marchés groupés pour les Communes adhérentes et autres entités publiques du Brabant wallon. Cela leur permet de faire des économies liées à l’effet de masse tout en allégeant la charge administrative liée à l’organisation de ces marchés. Si je devais résumer en une phrase, je dirais que l’IPFBW veut maximiser les dividendes des Communes, réduire leurs coûts et leur faciliter la vie.

Nos participations s’élèvent à plus de 250 millions d’euros hors revalorisation, ces dernières génèrent des dividendes qui sont distribués aux Communes, soit environ 10 millions d’euros chaque année. Ce qui constitue une bouffée d’oxygène pour les finances locales souvent malmenées. "

Achat de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur…

L’IPFBW réfléchit à de nouvelles orientations stratégiques et au lancement de nouveaux marchés en fonction des besoins de ses associés. "L’IPFBW continue ses missions de base d’aide aux Communes grâce aux marchés groupés (nouveaux et existants), veille à la bonne santé de ses immobilisations financières et redistribue des produits financiers. Notre intercommunale doit également s’inscrire dans une politique de transition énergétique et de développement durable. Nous travaillons déjà sur un ambitieux projet énergétique en collaboration avec notre filiale EBW, une autre intercommunale et des partenaires privés. Nous étudions la faisabilité de renforcer notre participation dans la Socofe afin de pouvoir bénéficier de son expertise dans l’éolien, les batteries électriques, l’assainissement de l’eau et les nouvelles énergies en général. Nous anticipons d’éventuelles baisses de rendement sur nos produits financiers. Il est important de nous diversifier tout en restant extrêmement prudents car nous gérons de l’argent public."

L’IPFBW souhaite aussi organiser de nouveaux marchés groupés pour l’achat de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur ou de thermostats connectés, pour le nettoyage de ces panneaux, pour l’éclairage LED des terrains de sport… "En définitive, nous avons une manne remplie de projets pour les années à venir", conclut Lionel Rouget.