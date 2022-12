RÉTRO 2022 - Mars : La guerre en Ukraine a engendré un grand élan de solidarité, une piscine fermée et le décès d’Arnold Félix

La tension ne faisait que monter et le 24 février, la Russie déclarait la guerre à l’Ukraine. Les chars sont déjà aux portes de Kiev et les Ukrainiens fuient en masse leur pays. Dès le début du mois de mars, la population belge se mobilise pour venir en aide à la population ukrainienne. En Brabant wallon, les opérations de soutien se multiplient et l’accueil des réfugiés s’organise. Le 10 mars, Lasne qui est la première commune du Brabant wallon à accueillir des familles ukrainiennes envoyées par le gouvernement fédéral. On évoque, dans notre édition du 15 mars, la possibilité pour le Brabant wallon, d’accueillir entre 7 000 et 8 000 réfugiés, estimations sur lesquelles se basent les bourgmestres et le gouverneur.