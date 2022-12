RÉTRO 2022 : Jean-Marie Van Butsele, « le marcheur au grand cœur » qui a récolté 20 000€ en marchant jusqu’à Bilbao

Le 19 février dernier, Jean-Marie Van Butsele partait de Watermael-Boitsfort pour une marche caritative de 1 350 km qui allait le mener à Bilbao au bout de 34 jours. Trois associations – le Pensionnat Henri Jaspar, la Petite Ferme du Bonheur (Italie) et l’Essentiel, lieu d’accueil pour personnes atteintes d’un cancer au CHU UCLouvain Namur – bénéficiaient de sa générosité: "Aider les associations et les gens dans le besoin, j’ai ça dans mes gênes. Je l’ai toujours fait". C’était déjà le cas lorsqu’il était chef de patrouille chez les scouts à Woluwe-Saint-Pierre: "On récoltait du charbon que l’on mettait en sac et qu’on allait offrir aux gens dans le besoin" indique le Limalois: "J’habite au Villagexpo. Les gens viennent volontiers me demander de l’aide. Je suis toujours très à l’écoute".