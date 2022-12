RÉTRO 2022 - Février : Nouveau titre pour Odoo, décès d’une héroïne de guerre et les masques à Wavre

Odoo, la société basée à Grand-Rosière et à Louvain-la-Neuve décroche le titre d’entreprise de l’année 2021 à la mi-février. Un titre de plus pour ce fleuron de l’économie belge fondée par Fabien Pinckaers qui avait, personnellement, déjà décroché le titre de manager de l’année en 2020. Et ce n’est probablement pas fini pour l’entreprise qui annonce alors qu’elle va encore recruter 1 650 personnes dont 800 en Belgique en 2022. Une sacrée réussite.