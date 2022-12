Orp-Jauche: Inutilisé depuis 25 ans, le sentier 79 est supprimé, l'opposition le regrette

Au niveau de l'enquête publique, le bourgmestre précise qu'il n'y a eu que deux réactions. "Une association régionale et un riverain. La plainte de ce dernier, concernant la mobilité, était légitime. Suite à ses remarques, nous avons réduit la vitesse des poids lourds dans toutes les rues adjacentes, comme il le souhaitait."

Pour le bourgmestre, le dossier est donc clos. Mais l'opposition n'a pas la même vision des choses. "La partie qui va du terrain de football vers la rue de Gollard est dans les faits déjà supprimée, car elle n’est pas utilisée, estime le groupe Pacte. Par contre, il ne faut pas supprimer la portion de sentier entre la rue Landeut et le terrain de football. Il n'y a aucune raison impérative de le faire, d'autant que cette partie donne accès au terrain de football et permet de ne pas emprunter un trottoir non sécurisé. La portion de bitume est en effet séparée de la route par une rigole."

« Supprimer ce qui existe est souvent une erreur en matière de mobilité »

Pour Pacte, la Commune pourrait regretter le choix de cette suppression. "Car elle se fait de manière définitive sur un cadastre. Or, on ne sait pas ce que sera le terrain de foot et sa buvette dans dix ou quinze ans. Si un jour cette parcelle est réaménagée… Supprimer ce qui existe est souvent une erreur en matière de mobilité. Le réseau de tram sur la commune en est l'exemple le plus parlant."

Des arguments qui n'ont pas convaincu la majorité, qui a tout de même voté le point.