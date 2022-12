Jodoigne: la fin du chantier de la rue des Beaux-Prés est espérée pour le printemps 2023

Annoncé pour le 13 octobre 2022, débuté après le congé de Toussaint, le chantier de la rue des Beaux-Prés devra s'accommoder des rigueurs de l'hiver et la bonne entente des concessionnaires de voiries et de leurs arrangements. Rappelons qu'il est ici question d'une réfection complète du revêtement. En clair, les poteaux électriques vont disparaître et les câbles seront enterrés. Se retrouveront sous terre le téléphone, la fibre optique, la haute tension ainsi que les canalisations d'eau. Quand ORES, VOO, Unifiber ou encore la SWDE se seront entendus, l'entrepreneur pourra terminer son travail, qui consistera à conserver l'aspect originel de la rue, à savoir ses célèbres pavés, en veillant à ce que le revêtement soit plus carrossable que précédemment.