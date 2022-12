Projet de la gare Chastre: "Mes sociétés vont bien", réagit le promoteur Guido Eckelmans suite aux rumeurs qui ont circulé au conseil communal

Ce dernier nous a contactés pour faire le point sur la situation et rassurer tout le monde : le projet n'est pas remis en question. "Mes cinq sociétés, créées il y a 45 ans, sont en très bonne santé financière, affirme Guido Eckelmans. Il se fait qu'il y a 15 ans, j'ai aidé, à titre personnel, une connaissance à développer un projet à Seraing, qui avait comme objet le redéveloppement de l'ancien site des cristalleries du Val-Saint-Lambert en un centre commercial et de loisirs. Il l'a mal géré et m'a lésé."

Le promoteur de Louvain-la-Neuve a d'ailleurs perdu dans l'aventure plusieurs millions à titre privé, patrimoine personnel déconnecté des sociétés commerciales et de promotion du groupe Eckelmans. "Quand j'ai constaté la situation et pour stopper l'hémorragie, j'ai décidé de me retirer définitivement de ce projet de peur que les frais ne s'accumulent encore et encore. Ce n'était plus possible. Il fallait tout recommencer et repartir d'une page blanche. Développer 100 000 mètres2 , cela représente un coût de plusieurs millions rien qu'au niveau de l'étude."

« Ce n’est pas parce que j’ai retiré la prise à Liège que le projet de Chastre est en péril »

Plusieurs institutions publiques étaient impliquées dans ce dossier du Val Saint Lambert, dont la Ville de Seraing, la Province de Liège et des fonds de pension. "Il a été décidé de commun accord au vu de la situation inextricable de ce dossier d'y mettre un terme. À titre personnel, je n'ai absolument pas fait faillite ni l'une de mes entreprises, gérées de façon totalement privée."

Guido Eckelmans précise : "cette société n'a toutefois rien à voir avec mon métier initial de développeur et promoteur immobilier. Le projet de Chastre est complètement autonome et hors du contexte décrit ci-dessus."

Il ajoute qu'il ne s'agit en fait que d'un malentendu. Un mélange entre les sociétés. "Ce n'est pas parce que j'ai retiré la prise à Liège, que le projet de Chastre et les autres projets en cours sont en péril, notamment le projet de construction de 8 000 m² en cours actuellement à Mons ainsi que cinq projets dans le pipeline pour lesquels nous attendons les permis. Tout va très bien."

D'où vient la rumeur qui circulait au conseil communal de Chastre ? "D'une personne qui a été victime d'une de ces faillites dans le projet de Seraing. Il me rend responsable, à l'évidence à tort et sur base d'informations erronées, de cet événement, déçu probablement et comme moi d'ailleurs que ce projet n'ait pu aboutir."