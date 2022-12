Financement du stade de hockey : Un emprunt qui ne devrait rien coûter à Wavre

Par opération blanche, il faut comprendre que les coûts générés par le stade, non couverts par les subsides de la Région et de la Province, seront couverts à 100% par un loyer payé par la fédération de hockey et le club de hockey de Wavre, le Lara. "Or, dans la promesse de convention immobilière le principe même de l'opération blanche n'est repris nulle part", s'est inquiété Bertrand Vosse, en demandant, avec insistance, des garanties fortes aux membres du Collège.

25 000€ par mois jusqu'en 2047

Bastian Petter (Ecolo) a fait le décompte des montants en jeu. "Le remboursement de ces 6 millions pourra être réalisé grâce à la location du terrain à la fédération de Hockey et au Lara Hockey Club, pour un montant de 300 000€ par an, pendant 25 ans. Si tout va bien, cette location couvrira l'emprunt, soit le remboursement en capital et les charges d'intérêts, à 100%. Tabler sur le remboursement d'une association sportive pendant 25 ans, c'est un fameux pari, a fait remarquer le conseiller écologiste. 25 000 euros par mois de location jusqu'en 2047, c'est une somme. La fédération peut sans doute s'attendre à un sponsoring important autour du mondial 2026, mais que se passera-t-il une fois que le mondial sera derrière nous?"

Le principe de l'opération blanche, l'opposition n'y croit pas trop. D'autant plus que, selon des conseillers de l'opposition, cette opération ne tient compte que du remboursement de l'emprunt mais pas des frais liés à la gestion journalière d'une telle infrastructure.

Stéphane Crusnière, le directeur de la RCAS a voulu rassurer tout le monde, en confirmant de vive voix que tous les frais, en plus du loyer correspondant au montant de l'emprunt et les annuités de l'emprunt, seront à la charge de la fédération de hockey et aussi du Lara Hockey Club. Et que tout cela serait scellé dans le marbre de la convention à passer qui a déjà été validée par les avocats de toutes les parties visées par la dite convention.