Nivelles met ses tennismen à l’honneur

L’équipe qui a décroché la première place en Men 50 à Antalya est composée de tennismen du Brabant wallon et de Bruxelles, qui s’entraînent chaque semaine à Nivelles. En 2018 déjà, Xavier Daufresne avait mené une équipe de cette catégorie d’âge à la victoire finale sur le plan européen.

En 2019, il n’y avait pas assez de joueurs pour reconstituer des "50" et l’équipe "45" n’a pas créé l’exploit. Puis est intervenu le Covid et cette année, c’était le retour… gagnant. Pour l’an prochain, l’objectif est de retourner en Turquie avec une équipe Men 50 et une Men 55. "C’est un peu comme la Champion’s League, nous étions champions de Belgique et nous avons participé durant une semaine à ce championnat où se trouvaient des équipes représentant la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Angleterre, ainsi que trois équipes turques, explique le capitaine. Avec un très bon niveau: il y avait pas mal d’anciens joueurs professionnels."

En finale, les Nivellois ont affronté les Pays-Bas. Ils confessent un peu de chance: le premier joueur de l’équipe néerlandaise n’avait pas prévu un jour de pluie qui a nécessité de postposer les matchs: il a dû reprendre le vol de retour qu’il avait réservé à l’avance… Un des Belges se trouvait aussi dans cette situation, mais il a heureusement pu changer ses plans. "Ce qui a vraiment fait la différence, notre petit plus, c’est l’esprit d’équipe, affirme Xavier Daufresne. Nos joueurs s’entraînent chaque semaine ensemble, et ils ont pu relever ce défi en équipe. C’est motivant, et ce titre est aussi une belle image pour le club."