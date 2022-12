Stofé et Macareux sont désormais royaux

La Confrérie du stofé et la société Les Macareux bénéficient désormais d’un titre royal. Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon, a reçu les membres de ces deux sociétés au nom du roi Philippe.

Un bus Express Jodoigne – Bruxelles en vue

Dans l’est du Brabant wallon, voilà un bon bout de temps que les habitants sollicitent un renforcement de l’offre en matière de transports en commun. Le manque de lignes de bus est flagrant dans une région rurale où se déplacer est un défi si on ne dispose pas d’une voiture. Voici enfin un retour positif avec le début d’une enquête sur la possible création d’une ligne Express entre Jodoigne et Bruxelles.

Des « cadeaux empoisonnés » pour Intermarché

En mars dernier, le groupe Mestdagh, qui gère environ 80 magasins Carrefour Market en Wallonie et à Bruxelles, avait confirmé la reprise de ces commerces par Intermarché. Il fallait cependant mener jusqu’au bout la procédure de rachat, avec notamment l’obtention du feu vert de l’Autorité de la concurrence. C’est chose faite aujourd’hui, et un tout dernier acte juridique devrait finaliser l’acquisition le 3 janvier prochain. Mais du côté du personnel, c’est l’inquiétude. Près de 2 000 travailleurs sont concernés, d’après les syndicats, et ils ne parviennent pas à obtenir des réponses quant à leur avenir.

Francis Sprimont: « J’ai eu peur de devenir bourgmestre »

Francis Sprimont (Avenir Communal) quitte ses fonctions d’échevin à Walhain, tout juste quatre ans après sa prestation de serment. "En me présentant aux élections communales, je ne pensais pas devenir échevin. J’ai même eu peur à un moment de faire plus de voix que le bourgmestre. Je ne suis pas un politicien, moi, je suis juste populaire."

Des chercheurs de l’UCL explorent la vie à 15 °C

Pour la troisième année consécutive, l’ingénieur Geoffrey Van Moeseke applique à son foyer les principes du projet SlowHea t – "chauffage lent" – pour lequel il est à la fois chercheur et cobaye. Ce projet de recherche, coordonné par l’UCLouvain, implique quatre chercheurs et une vingtaine de citoyens.

Le greffier Frédéric Janssens pourrait revenir à la Province

S’il venait à quitter le parlement wallon, le Wavrien Frédéric Janssens pourrait récupérer " son " poste de directeur à la Province. Il retrouverait mécaniquement son poste antérieur.

Des chicons pour financer leur camp d’été

Les pionniers de Bossut ont cultivé 2 000 chicons qu’ils vendent à présent pour récolter des fonds et ainsi financer le voyage en Slovénie et en Croatie qu’ils feront l’été prochain.