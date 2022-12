Villers-la-Ville : 5N Plus précise qu’elle appuiera le repreneur

Les représentants des travailleurs, soulagés après des mois d’incertitude, l’avaient déjà annoncé il y a quelques jours après une communication interne de la direction: alors que le site de 5N Plus à Tilly était menacé d’une fermeture complète, la procédure Renault sur le licenciement collectif a été interrompue et finalement, le groupe chinois Vital Materials a acquis le site. Le groupe canadien 5N Plus, propriétaire depuis une dizaine d’années après avoir repris l’usine à la société Sidech, a confirmé officiellement l’accord mardi matin, via un communiqué de presse: "5N Plus Belgium SA est fière d’annoncer la clôture d’un accord visant la reprise de son site de Tilly par Vital Matérials. Cette transaction assure la continuité des activités et signifie que le licenciement collectif annoncé par 5N Plus n’aura donc pas lieu."