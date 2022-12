La plupart des Brabançons wallons l’ignorent probablement mais ce plan stratégique n’est pas sans conséquences sur leur vie de tous les jours. L’intercommunale gère, entre autres, la collecte des déchets ou la distribution d’eau potable.

1. Passer sous les 100 kg d’ordures ménagères par habitant L’inBW veut être "un acteur de la transition durable". Il est donc logique que l’intercommunale veuille réduire la masse de déchets produits en Brabant wallon. L’objectif est de passer, d’ici 2025, sous la barre des 90 kg d’ordures ménagères par an et par habitant. Le président de l’inBW, Christophe Dister (MR), est assez optimiste à ce sujet: "Avec le passage à la poubelle à puce, on arrive quasi immédiatement à ce niveau". Restent les endroits où les poubelles à puce ne sont pas encore prévues.

2. Construire une usine de biométhanisation L’inBW veut construire une unité de biométhanisation à Virginal, à côté de l’incinérateur, d’ici 2025. Les déchets organiques et les déchets verts du Brabant wallon y seraient transformés en biométhane. Pour produire ce gaz, il faudra donc récolter davantage de déchets organiques, les sortir des poubelles ordinaires. Les dirigeants de l’inBW espèrent atteindre 25 kg de déchets organiques par habitant et par année. "Cela ferait 10 000 tonnes par an, calcule le directeur général de l’inBW, Laurent Dauge. Il nous faudra 15 000 tonnes pour faire tourner l’unité de biométhanisation. Mais on pourrait facilement aller chercher les 5 000 tonnes manquantes dans une province voisine."

3. Viser l’indépendance énergétique L’inBW veut augmenter sa capacité de production d’énergie, en particulier d’énergie verte. Les projets d’installation de panneaux photovoltaïques sont nombreux dans les cartons de l’intercommunale: sur les toitures des bâtiments de "Sur le Champ" à Mont-Saint-Guibert, les stations d’épuration, les dalles de compostage, les bâtiments des parcs d’activité économique ou les sites de production d’eau potable… Mais le projet emblématique en la matière, c’est celui qui sera mené sur les talus de la sablière exposés au soleil. Sept gigawattheures pourraient y être produits dès 2025. "Aujourd’hui, on consomme un peu moins de 50 gigawattheures, calcule Laurent Dauge. C’est donc un projet très important pour nous."

4. Trouver de l’eau pour éviter les pénuries La population du Brabant wallon augmente et l’inBW ne veut pas se retrouver à court d’eau en cas de sécheresse. Pour assurer l’approvisionnement en eau des 11 communes qu’elle couvre, l’inBW pourrait réutiliser certaines eaux à la sortie de ses stations d’épuration à destination de l’agriculture. L’intercommunale cherche aussi de nouvelles ressources en eau dans les nappes souterraines. "Il sera utile de sensibiliser à un usage raisonné de l’eau, reconnaît Christophe Dister. Mais rien que la démographie du Brabant wallon nous oblige à anticiper une hausse de la consommation d’eau en Brabant wallon." Le président de l’inBW est toutefois rassuré sur les stocks d’eau disponible sous le Brabant wallon. Reste à s’équiper pour remonter l’or bleu à la surface.

5. Augmenter le prix de l’eau L’inBW va devoir augmenter le prix du mètre cube d’eau potable de 0,19 €. Une famille de 3 personnes consomme en moyenne un peu plus de 100 mètres cubes par an. Cela représentera donc une augmentation annuelle de 19 €. "Ça nous permet d’absorber la hausse des salaires, justifie Laurent Dauge. Pas celle de l’énergie. Mais nous avons pris des mesures en interne pour réduire notre consommation."

6. encaisser la hausse des coûts salariaux et énergétiques L’inBW doit faire face à la hausse des coûts salariaux et énergétiques. "Nos dépenses augmentent, nous devons donc travailler sur nos recettes tout en veillant à assurer des services au prix le plus juste, commente Christophe Dister. Mais nous restons très ambitieux même si nous devons évidemment être très très attentifs à la situation financière. Nous maîtrisons notre endettement. Je peux résumer en disant que nous avons réalisé un budget 2023 raisonnable qui nous permet d’envisager l’avenir sereinement."

7. Faire face aux futures crises Pour être plus serein encore, l’intercommunale veut améliorer sa politique de gestion des risques. "Nous le faisions déjà mais par métiers, par activités. Il nous manquait une vision globale." Cela étant dit, cela n’aurait sans doute pas suffi à anticiper le Covid ou la guerre en Ukraine, qui ne sont pas sans répercussions sur l’intercommunale,

7. Renforcer les contrôles dans les parcs à conteneurs Christophe Dister veut que le principe du pollueur payeur soit mieux appliqué en Brabant wallon. Le président de l’inBW veut donc que l’accès aux parcs à conteneurs du Brabant wallon soit mieux contrôlé: "Pour les habitants du Brabant wallon, cela ne changera rien si ce n’est qu’ils ne payeront plus pour les gens qui viennent dans les parcs du Brabant wallon alors qu’ils n’y résident pas et ne participent donc pas à leur financement. C’est la même logique pour certains entrepreneurs ou entreprises qui utilisent nos parcs à conteneurs alors qu’ils n’y sont pas autorisés. Cela doit cesser".

8. Aider davantage les communes C’est – normalement – l’essence même des intercommunales: être au service de leurs Communes. Mais l’inBW peut mieux faire en la matière, estime son président: "Nous voulons que les Communes profitent au maximum de notre savoir-faire et de notre expertise. Une expertise que les Communes ont du mal à obtenir tant elle demande du personnel spécialisé dont l’inBW dispose déjà souvent. Nous pouvons mener au niveau de l’intercommunale des actions qui seraient impayables pour des petites ou moyennes Communes. Et même pour les grandes Communes, ce sera toujours moins cher avec nous."