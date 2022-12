Le prix du mètre cube d’eau passera de 2,26 à 2,47 euros

Le "Coût Vérité Distribution" passera de 2,26 à 2,47 euros par mètre cube. La raison de cette augmentation est principalement l’inflation touchant les frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance. L’intercommunale souligne que cette majoration est inférieure à l’inflation, et qu’elle ne tient pas compte de l’augmentation de la facture énergétique d’inBW. L’impact de cette révision du tarif, pour un ménage moyen de trois personnes consommant 100 m3 d’eau par an, est d’environ 2 euros par mois.