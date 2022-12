Affaire Duferco/Kubla: l’irrecevabilité des poursuites plaidée pour Antonio Gozzi, directeur général de Duferco

Me Michèle Hirsch et Me Morgan Bonneure ont plaidé, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre d’Antonio Gozzi, directeur général du groupe sidérurgique italien Duferco. Dans ce procès mêlant l’entreprise Duferco, ses dirigeants, l’État congolais et un ancien ministre wallon, plusieurs personnes sont prévenues pour corruption, faux, usage de faux, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.