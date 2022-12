CNE et SETCA déposent symboliquement des « cadeaux empoisonnés » au siège d’Intermarché

Pour les représentants des travailleurs, alors qu’Intermarché se présente en sauveur de quelque 80 magasins Carrefour Market Mestdagh employant un peu moins de 2.000 personnes en Wallonie et à Bruxelles, le personnel ne sait rien de ses futures conditions de travail, alors que la reprise des magasins est annoncée depuis près d’un an et qu’elle devrait être finalisée en janvier.