Aux dires de quelques enfants, suivis aujourd’hui par leurs parents, douze d’entre eux ont été punis par une institutrice qui encadrait la classe et les jugeait trop turbulents.

Les parents témoignent: "Une institutrice les a mis dehors par -7 degrés en pyjama et en pantoufles, en soirée ! La raison est que les enfants parlaient lors du repas. Dès qu’un d’entre eux ouvrait la bouche, une croix était cochée… Le nombre de croix correspondait au nombre de tours qu’il devrait ensuite courir, dehors, autour du bâtiment !"

Un enfant serait revenu en pleurs, un autre malade, d’autres choqués, et certains d’entre eux ne se sentent plus très à l’aise dans leur classe…

« Non-assistance à personne en danger »

Choqués, certains parents ont décidé de déposer plainte, d’autres attendent encore une réaction de la direction de l’établissement scolaire pour prendre position.

"L’institutrice a attendu la fin de la soirée, afin qu’il fasse plus froid, pour mettre à exécution ces punitions. De plus, cette institutrice a voulu priver les enfants de couverture pour la nuit, et de dessert. Finalement, ils ont été uniquement privés de dessert."

Une douzaine d’enfants seraient concernés. Les parents se disent offusqués de la manière d’agir de l’institutrice et regrettent que les autres instituteurs présents n’aient pas réagi pour empêcher que ces sanctions sévères soient prises. "C’est de la non-assistance à personne en danger !", n’hésitent-ils pas à déclarer, tout en souhaitant rester anonymes.

"Plusieurs parents exigent que l’institutrice soit écartée et ne puisse plus approcher leurs enfants. De plus, on a peur des représailles d’un point de vue scolaire. Il nous est également revenu que, ce vendredi, les enfants ont été invités à s’excuser de leur comportement… En tant que parents, on s’interroge…"

Une institutrice confirme

De son côté, le bourgmestre de Ramillies, Jean-Jacques Mathy, en charge l’Enseignement et président du Pouvoir Organisateur de l’école communale, a été avisé de faits. Si ceux-ci nécessitent, selon lui, encore quelques éclaircissements, il a néanmoins réagi, hier: "Le directeur général et la directrice de l’école communale ont eu une réunion avec les institutrices qui ont encadré la classe de dépaysement. Je n’y étais pas personnellement, - pris par d’autres engagements -, mais ainsi un premier contact pouvait déjà avoir lieu. Lors de la discussion, une institutrice a confirmé qu’avec le recul, la sanction n’était pas adaptée même si les enfants avaient été assez turbulents après une journée passée à l’extérieur, dans le froid, et avec certains élèves qui n’avaient pas toujours des vêtements adaptés à ces conditions climatiques. Nous prenons les choses au sérieux. Le Pouvoir Organisateur va être saisi du dossier pour déterminer les suites à donner."