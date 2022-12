Égouts à la Dodaine: des travaux sont nécessaires

Le bourgmestre Pierre Huart suspectait un problème d’égouttage et à la fin du mois d’octobre, la Ville avait fait appel à une société spécialisée pour curer le réseau construit sous l’avenue Jules Mathieu – qui traverse le parc – et du côté du bâtiment de la piscine.

Des tonnes de boue et de déchets divers avaient été retirées durant une semaine, confirmant le souci. Mais les spécialistes avaient aussi alerté sur l’état de l’égouttage, envahi à certains endroits par des racines d’arbres. Ce qui pouvait aussi expliquer les problèmes rencontrés lors des fortes pluies.

Une fois les déchets déblayés, l’intercommunale in’BW a réalisé de nouvelles analyses, notamment via endoscopie. Et elle confirme les soucis.

"L’égouttage est ancien et il y a plusieurs problèmes, confirme l’échevin des Travaux, Pascal Rigot. Il y a des infiltrations, et les joints sont devenus poreux. Des racines d’arbres se sont infiltrées entre les éléments. La situation n’est pas partout la même: le plus grave, c’est entre le rond-point qui mène à la piscine et le chemin de Stoisy. Le long de la piste d’athlétisme et des terrains de hockey, donc. Là, certains tronçons d’égouttage sont trop endommagés: il faudra remplacer."

De l’autre côté, c’est-à-dire le long du grand étang jusqu’au boulevard de la Dodaine, on pourrait a priori s’en tenir à un fraisage des racines et à des réparations, sans doute par chemisage. Comme il s’agit de lutter contre les inondations, les travaux doivent être réalisés sans tarder.

Il faudra évidemment passer par des marchés publics, ce qui induit un certain délai. Mais le collège estime qu’il s’agit d’une priorité et l’échevin des travaux confirme qu’un montant de 200 000 euros sera prévu dans le budget 2023 pour s’attaquer à ce chantier. En précisant tout de même, pour ceux qui auraient des craintes, que cela ne retardera pas la rénovation de la piste d’athlétisme.