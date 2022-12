Un diagnostic thermique de toutes les toitures du Brabant wallon d’ici la fin du mois de janvier

D’ici la fin janvier, la société Action Air Environnement aura effectué six à sept vols au terme desquels elle aura survolé l’ensemble du Brabant wallon. La thermographie aérienne donne une cartographie des déperditions des toitures sur une échelle à six niveaux, allant de déperditions peu perceptibles à excessives. On obtient un résultat pour chaque bâtiment avec une précision allant jusqu’à des morceaux de toiture de 45 cm2 et une précision exceptionnelle au niveau de la température puisque la mesure permet une précision de 2 centièmes de degré ",

Les survols se dérouleront en début de soirée: "Les déperditions ne sont perceptibles que lorsque le bâtiment est chauffé. C’est une mesure infrarouge. C’est pourquoi le survol n’est pas organisé entre minuit et 5h du matin lorsque les habitants ont coupé le chauffage".

30 % de déperditions par la toiture

Les déperditions calorifiques d’une habitation sont dues à la toiture pour 30 % d’entre elles. Il est donc important de les réduire: "Après la collecte des données, celles-ci seront traitées. Cela va prendre environ deux mois. Les données traitées seront restituées aux différentes communes. Suivra une phase de formation du personnel “énergie” des communes à l’analyse de cartes thermographiques. Cette formation qui durera plus ou moins un mois est prévue au plus tôt en avril 2023. L’automne 2023 marquera le point final de la campagne avec la restitution des résultats aux citoyens dans chaque commune. Il est possible de zoomer sur chaque toiture, chaque citoyen peut avoir la photo du toit de son bâtiment. Il a ainsi une idée des actions qu’il peut envisager pour une meilleure isolation."

La société Action Air Environnement est tenue de compenser les émissions de CO2 générées par la thermographie aérienne.