Jodoigne : 40 000 € pour rénover le chapiteau des Baladins du Miroir

Le 23 novembre dernier, lors d’une visite au Stampia, port d’attache des Baladins du Miroir à Jodoigne et qui abrite les bureaux de la compagnie, une salle de répétition ainsi qu’un lieu de résidence d’artistes, "le ministre-président a pu se rendre compte de l’urgence d’une remise en état du chapiteau pour être en conformité avec les normes actuelles, explique le cabinet de Pierre-Yves Jeholet dans un communiqué. Il doit être rénové, sécurisé et stabilisé afin d’être en parfait état de fonctionnement compte tenu des prochains déplacements internationaux prévus en 2023, notamment en France et en Suisse".

"Le chapiteau de la compagnie itinérante la plus connue en Fédération Wallonie-Bruxelles a déjà plus de 20 ans, c’est l’outil indispensable qui leur permet de faire rayonner notre culture auprès de 30 000 à 40 000 spectateurs par an, explique Pierre-Yves Jeholet. C’est le support emblématique des Baladins du Miroir et il me paraissait indispensable d’aider la compagnie à remettre à niveau un outil indispensable qui s’adapte à tous les terrains. J’espère que, grâce à cette aide, les Baladins pourront continuer à sillonner les routes et ainsi étendre leur diffusion à l’international pour faire rayonner encore un peu plus des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant de longues années.", conclut Pierre-Yves Jeholet