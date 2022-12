Brabant wallon : la Nuit des bibliothèques dès ce vendredi soir

Ce vendredi soir, les enfants et leurs familles sont invités à des lectures d’histoires sur les thèmes de la nuit et des doudous, dans des ambiances pyjama taillées sur mesure. Pendant les vacances d’hiver et jusqu’au 31 janvier, les enfants et leurs familles pourront participer à des ateliers "doudou it yourself" pour y créer les doudous nés de leur imagination et inspirés par les albums découverts. Toutes les activités sont entièrement gratuites.

Le programme de ce week-end en Brabant wallon

- Braine-l’Alleud (02 854 05 50). Lectures en pyjama (dès 3 ans), vendredi, 18 h.

- Court-Saint-Étienne (010 61 54 29). Lectures en pyjama (dès 3 ans), vendredi, 18 h.

- Jodoigne (010 81 99 57). Spectacle Le Noël secret (dès 4 ans), vendredi, 19 h. Atelier doudou (5-8 ans), samedi, de 14h à 16 h.

- Nivelles (067 89 26 30). Petit-déjeuner Oxfam, samedi, 8 h 30. Lectures en pyjama et en musique (dès 3 ans), samedi de 10h à 11 h. Atelier doudou (4-8 ans), samedi, de 14 h 30 à 16 h 30.

- Perwez (0471 36 75 76). Lectures en pyjama (dès 3 ans), vendredi, 18 h.

- Rixensart (02 652 27 36). Lectures en pyjama (dès 4 ans), vendredi, 17 h.

- Tubize (02 391 39 15). Lectures en pyjama (dès 3 ans), vendredi, 18 h 30.

- Waterloo (02 354 40 98). Lectures en pyjama, vendredi, 18 h 30. Atelier doudou (5-8 ans), samedi, de 10h à 12 h.

- Wavre (010 23 04 15). Lectures en pyjama (dès 0 an), samedi, 10 h.