Ramillies : deux employés en CDD pour la cafétéria du hall sportif

"Le gérant est arrivé en septembre 2021 et l’activité n’a jamais vraiment décollé, commente Michaël Dombret (REM), échevin des Sports. Pour que ce job soit lucratif, il faut beaucoup de dynamisme sinon cela ne marche pas. Il est vrai aussi qu’un hall sportif n’est pas très rentable si on s’en tient aux seules activités d’occupation. Il faut aussi une personne qui puisse, outre tenir le bar, proposer des activités qui drainent du monde…" Face à un constat d’échec, le gérant avait annoncé chercher ailleurs mais sans annoncer une date pour son départ. "Au final, il n’ouvrait plus aux horaires prévus, des activités sportives avaient lieu et il n’était pas ouvert… On a appris qu’il travaillait ailleurs en même temps. L’issue était inéluctable."

La Commune a donc réagi: "Nous venons d’engager deux personnes en contrat à durée déterminée, chacune pour 25 heures par semaine, poursuit Michaël Dombret. Elles s’organiseront pour assurer les créneaux d’occupation. On a proposé un contrat de six mois, à l’issue de quoi on fera le point sur la situation, entre le coût des salaires, mais aussi les rentrées grâce aux ventes. En fonction de la balance, une décision sera prise pour une prolongation ou non de la formule".

Une régie communale autonome en point de mire

Le collège communal réfléchit par ailleurs à la création d’une régie communale autonome (RCA), ce qui pourrait permettre une diminution des coûts pour le hall et les emplois. "En fait, ce serait plus large qu’une RCA sur le sport. Nous avons en effet réalisé tous les gros investissements en matière de sports, avec les installations au football d’Huppaye ou encore la rénovation du hall sportif. Cela n’aurait donc pas beaucoup de sens de se limiter au sport. Par contre, une RCA pour tous les bâtiments communaux pourrait être une excellente chose pour les finances communales. Nous étudions donc cette option au sein du collège. Si cela peut être mis sur pied, ce serait une bonne chose."