Nouvel hôpital de Wavre : les riverains quittent le comité de suivi

"Cette transmission des informations au compte-gouttes s’inscrit dans le manque de transparence qui entoure ce projet, indique le communiqué des riverains. Le financement public d’un projet de clinique privée sans analyser les alternatives (rénovation, proximité d’une gare) moins coûteuses et plus propres pour la collectivité reste un point très obscur. Ce projet privilégie le" tout à la voiture "et est situé en pleine zone résidentielle (" une clinique dans nos jardins "). Une clinique du XXIe siècle ne devrait-elle pas être localisée près d’une gare ou profiter des économies d’échelle qui pourraient être générées par l’utilisation de vastes parkings publics" vides "?"

Les reproches faits par les riverains: le manque de transparence ; l’exclusion arbitraire d’une partie des riverains au-delà de 250 m du site ; la modification unilatérale des règles de fonctionnement du comité en faveur de l’investisseur privé ; l’absence d’engagement de la Ville pour réduire l’impact sur ces citoyens ; une évolution vers un projet encore plus impactant pour la population…

"Malgré la volonté répétée des riverains d’établir un dialogue constructif avec les représentants de la ville de Wavre et de la clinique nous avons aujourd’hui, après près de deux ans, un sentiment légitime de trahison."

Les riverains rappellent que le Comité de Suivi a été recommandé dans le SOL Bouleaux – Louvranges (BL) par le bureau Agora et la clinique, dans le cadre d’une proposition de participation citoyenne afin d’établir un dialogue avec les riverains concernés.

Ce comité a été mis en place par la Ville de Wavre suite au vote du SOL lors du conseil communal du 29 juin 2021 et succinctement à la RIP (Réunion d’information préalable du 25 octobre 2021).