« Un service illégal de taxis sévit à Tubize »

Le manque à gagner se ferait ressentir auprès de la société, des chauffeurs… et de la ville de Tubize. "Pour les exploitants, c’est évident. Mais les chauffeurs sont rémunérés au barème, à savoir un salaire minimum garanti, auquel s’additionne un pourcentage recette. Cela représente aussi un manque à gagner pour la recette communale, car ces faux taxis ne paient pas de taxe communale. Il y a également fraude fiscale, ce travail n’étant pas déclaré. Sans parler des problèmes de sécurité, vu que ces véhicules ne sont pas assurés pour le transport rémunéré de personnes. Les chauffeurs n’ont pas de certificat de capacité (extrait de casier judiciaire, sélection médicale)."

Karine Haeseleer n’entend pas se laisser faire. "J’ai déjà déposé une plainte en janvier dernier auprès de la police de l’auditorat du travail, auprès de la cellule taxis de la Région wallonne, ainsi qu’auprès de Monsieur le bourgmestre, chef de la police. Sans résultat…"

Dans sa réponse, Michel Januth (ÉB), bourgmestre socialiste, a fait le point sur la situation. "À Tubize, 10 licences ont été octroyées, en lien avec la taille de notre population. Sept ont été délivrées à votre société. Un contrôle annuel est effectué par nos services, comme le prévoit le décret. La loi prévoit aussi que les véhicules doivent être porteurs d’une plaque d’immatriculation avec un signe distinctif. Tubize va encore plus loin, notamment en apposant le logo de la ville. Et des mesures d’identification sont prises, pour permettre aux forces de l’ordre de surveiller et éviter les fraudes." Avec des résultats. "Depuis le 1er janvier 2022, huit véhicules ont été interpellés et certains ont été saisis: 4 portaient des plaques radiées, 1 véhicule ne correspondait pas aux identifiants de la société et du chauffeur, plusieurs véhicules utilisaient la même licence. Des contrôles ont eu lieu et se poursuivront pour endiguer ce problème, qui n’est pas propre à Tubize."

Le bourgmestre a suggéré que les taxis officiels portent un signe reconnaissable, comme une peinture spécifique, afin de faciliter les contrôles.

Karine Haeseleer a ajouté que des particuliers effectuent des trajets rémunérés avec les gens du voisinage. "Dans ma société, nous avons sept licences. Les trois autres sociétés ont chacune une licence. Ils ont trop de demandes par rapport à leur capacité. Donc ils distribuent les demandes à des voitures qui travaillent illégalement. Il suffit de se rendre à la gare de Tubize ou devant les grands magasins pour s’en rendre compte."

Michel Januth a enfin proposé d’organiser une réunion avec la gérante et le chef de corps de la police, afin de trouver une solution adéquate et efficace.