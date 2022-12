Les étrennes des collecteurs de déchets interdites dans le Brabant wallon et à Braine-le-Comte

L’intercommunale qui, en matière de gestion des déchets, dessert les 27 communes du Brabant wallon et la commune de Braine-le-Comte (Hainaut) - soit 425 500 habitants - a rappelé ce mardi que, suivant son cahier des charges, la pratique des étrennes est clairement interdite. "Pour rappel, sur la zone in BW, les collectes de déchets sont confiées à des sociétés privées à la suite à de marchés publics. Il est interdit à l’adjudicataire de solliciter ou de permettre à ses ouvriers de solliciter auprès de la population des étrennes ou d’autres faveurs, quelles qu’elles soient. Par ailleurs, l’adjudicataire est entièrement responsable des faits et gestes de ses chauffeurs et chargeurs. Ceux-ci devront se montrer respectueux et polis envers les particuliers pour tout ce qui concerne le service qui leur est demandé, explique ainsi l’intercommunale dans un communiqué. Nous veillons chaque année à rappeler ce point à nos différents partenaires privés. Une communication leur a été transmise le 6 décembre dernier."