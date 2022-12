Joe Green prépare un concert hommage pour les 5 ans de la disparition de Johnny

Cette salle, Joe Green la connaît bien puisqu’il s’y est déjà produit en 2019, quelques semaines avant le premier confinement: "C’est une super salle", indique le chanteur, qui précise d’emblée ne pas chercher à imiter son idole: "Johnny, c’est mon père artistique, ça, c’est sûr. Sur scène, je ne cherche pas à l’imiter, je garde ma personnalité, je chante avec ma voix. Parfois, je suis critiqué, des gens disent que ce n’est pas possible que ce gars chante Johnny… Je réponds toujours: je ne fais pas Johnny, je chante Johnny, avec cœur et passion."

« Encore aujourd’hui, je ressens un grand vide »

Avec toujours la même passion même, comme celle qui habite toujours les fans de Johnny. "Encore aujourd’hui, je ressens un grand vide. Oui, il me manque."

Joe Green a vu Johnny Hallyday en concert 62 fois et l’a rencontré à trois reprises, des rencontres furtives qui suffisent à son bonheur. Une de ces rencontres, c’était en 2001 sur la Grand-Place de Bruxelles: "Non, je n’ai jamais mangé avec lui, sourit Joe Green, mais en 2001, j’étais sur la Grand-Place avec des amis. Johnny, qui était en tournée en Belgique, est sorti d’un restaurant et on est tombé nez à nez. Surpris, je lui ai juste dit: “Félicitations Johnny !”"

Une rencontre faite de respect qui a marqué Joe Green, ou Joël Verté sur sa carte d’identité.

Tiens donc, Joe Green, ça sonne un peu comme Johnny, non ? "Oui, mais ce n’est pas fait exprès. On m’a toujours appelé Joe mais pour un nom de scène, c’était un jeu juste et on a ajouté la traduction anglaise de mon nom de famille." Ce nom de scène l’accompagne aujourd’hui dans la vie de tous les jours.

Joe Green n’est pas du genre à se mettre en avant et insiste pour que l’on parle de ses musiciens et de ses deux choristes, Mélanie Bultot et Manon Aerts: "Elles sont extraordinaires et feront d’ailleurs la première partie de mon concert avec mes musiciens sous le nom de The Two M’S. Elles ont un très chouette répertoire soul/blues."

Quant à Joe Green, il vous fera voyager dans "l’âme de Johnny" avec la plupart de ses grands succès comme Le Pénitencier, Gabrielle, en passant par Que je t’aime ou encore L’envie ainsi que de bons vieux rock’n’roll. "Je reprends aussi quelques chansons moins connues et j’apporte également un peu d’humour dans mes concerts."

Pour que le spectacle soit réussi, il s’est entouré d’une belle palette de musiciens professionnels: Toto Poznantek (directeur musical de RTL TVI et batteur du Télévie), Jan Sayman (piano), Fré Ost (guitare lead) et Dimitri Evers (basse).

"Au total, c’est un spectacle de deux heures et il y aura de belles surprises", conclut Joe Green qui lève déjà un coin du voile en annonçant "une invitée de prestige, Wendy Fimiani, qui fut candidate à Miss Belgique 2022".

Ticket en prévente pour le concert: 20 €. Réservations: joejoe386@hotmail.com ou 0475 93 57 82. Un car est prévu au départ de la maison communale de Villers-la-Ville (www.villers-la-Ville.be). Attention, la date limite de l’inscription pour le car est fixée au 15 décembre.