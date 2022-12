L’ASBL Voisamis soutient les activités citoyennes

Cela fait sept ans qu’Isabelle Decroupette et son compagnon résident à Piétrebais, à quelques pas de l’école communale, sur le site des Grosses Pierres. "En arrivant à Piétrebais, je rêvais de vivre dans un habitat groupé. Ce ne fut pas le cas mais on a eu la chance de rencontrer de terribles voisins et cela a rapidement collé. Covoiturage, soupers, achats groupés… On a très vite collaboré, à tel point que quelques années plus tard, on ne savait pas si on devait leur dire “salut les voisins” ou “salut les amis”." La contraction est vite faite et "Voisamis" voyait le jour il y a deux ans sous la forme d’une ASBL. "Mais cela fait cinq ans que l’on organise des activités, à commencer par le magasin “Gratuit magique” de Piétrebais qui se tient tous les deuxièmes dimanches du mois. Pourquoi magique ? Parce que l’expérience est magique. S’il est facile de donner quelque chose dont on ne se sert plus, il est parfois plus difficile de recevoir quelque chose. Il s’agit d’une donnerie où les gens viennent avec ce qu’ils veulent et repartent avec ce qu’ils veulent. Comme il s’agissait d’une initiative citoyenne, la Commune a directement adhéré au projet en mettant à notre disposition un chalet qui est vite devenu trop petit. Depuis lors, on fait ça sur la rue, devant chez nous."