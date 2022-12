Le nouveau clavier du carillon de Wavre est arrivé en pièces détachées

Les nouveaux éléments du carillon de l’église Saint-Jean-Baptiste, en pleine restauration depuis septembre dernier, ont été hissés en haut du clocher, ce lundi. Restait à tout remonter.

Le monde merveilleux du Blanc Bonly

Effervescence ce lundi soir du côté du Bonly (Dion-le-Mont) où Claudine et André Deprez-Defosset ont convié quelques personnes pour une inauguration symbolique de leur nouvelle prouesse. Ces habitants du quartier du Bonly décorent leur façade et la partie qui sépare leur maison de la rue, au départ avec des illuminations, et à présent, avec des centaines de peluches pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Le BW Est se met nu pour plus de visibilité

Avec son calendrier de joueurs nus, le club de rugby BW Est, basé à Piétrain, ne cherche pas juste de quoi financer ses activités, mais veut attirer de nouveaux membres.

Justine Henin va recevoir un demi-million pour améliorer son académie

L’académie Justine Henin pourra compter sur un subside de près d’un demi-million pour transformer ses installations de Limelette (Ottignies) en " centre de performance ". Le ministre wallon des Infrastructures sportives Adrien Dolimont (MR) a, en effet, indiqué que la somme de 497 160€ figurerait au budget 2023 de la Région wallonne. En soutenant l’académie basée à Limelette, la Région wallonne veut se donner des chances supplémentaires d’accueillir des tournois d’envergure.

Un calendrier de l’Avent vivant à Piétrebais

Tout le monde connaît le principe d’un calendrier de l’Avent qui couvre la période précédent Noël, du 1er au 24 décembre, avec chaque jour une petite fenêtre à ouvrir contenant une sucrerie ou une petite bricole. On trouve des calendriers de l’Avent plus originaux les uns que les autres mais celui imagé par Véronique Lohest, habitante de Piétrebais, sort de l’ordinaire puisqu’il s’agit d’un calendrier de l’Avent… vivant.