Aide alimentaire: « On sait que des familles n’osent pas pousser notre porte », dit le P’tit Maga de Braine-l’Alleud

Le P’tit Maga, c’est une épicerie sociale et de dépannage matériel (vêtements, etc.), mais aussi un service social et psychologique, pour toute personne ou famille de Braine-l’Alleud en précarité (voir la vidéo de présentation ci-dessous).

Au P’tit Maga, tout est à moitié prix

"Nous aidons une septantaine de familles qui sont inscrites chez nous", explique Édith Matagne du P’tit Maga qui vient en aide aux plus démunis depuis 15 ans et qui peut compter sur une trentaine de bénévoles.

Selon la Concertation aide alimentaire, 600 000 personnes sont aujourd’hui concernées par la précarité alimentaire, contre 450 000 en 2020, et la situation ne risque pas de s’améliorer au regard des crises énergétique et économique actuelles.

"On ne peut pas dire qu’on a eu une explosion de demandes d’aide pour le moment, précise Édith Matagne. Il faut bien se dire que beaucoup n’osent pas pousser notre porte. On le sait car parmi nos bénéficiaires, de nombreux témoignent qu’ils ont longuement hésité avant de venir s’approvisionner en produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût. Et puis, une fois qu’ils ont passé le cap, ils se disent qu’ils auraient dû le faire bien plus tôt."

Les produits qu’on retrouve au P’tit Maga viennent du Colruyt, de la Croix-Rouge… "On les revend à moitié prix, à perte donc. Et puis on doit payer le local, l’électricité et le chauffage… On doit faire des demandes de dons un peu partout."

Auprès d’Action Vivre Ensemble notamment dont l’aide va permettre de remplacer un vieux congélateur énergivore par un tout nouveau.

"On organise aussi nos propres opérations comme la récolte de vivres, dans les écoles notamment. On vient d’en organiser une à l’occasion de la Saint-Nicolas et cela a très bien donné. C’est même la meilleure récolte que l’on ait connue ces dernières années, comme si les gens se rendaient compte que l’hiver va être très difficile pour bien des familles."

L’association organise aussi des distributions de surplus "avec ce que les grandes surfaces veulent bien encore nous donner, les dons des boulangers et puis on a aussi parfois des fermes qui nous contactent comme cette ferme qui vient de nous donner des potirons."

La permanence du jeudi matin y est devenue un lieu d’accueil convivial où il fait bon se retrouver autour d’une tasse de café et d’un petit-déjeuner offert par quelques boulangeries et deux grandes surfaces. C’est un lieu d’écoute, d’échanges, de soutien, d’encouragements…

"Pour l’équipe du P’tit Maga, aider concrètement les familles dans le besoin, c’est remettre la solidarité au centre de la société."

Une réponse institutionnalisée et structurelle pour lutter contre la précarité alimentaire

En cette période très difficile, l’aide alimentaire constitue un secours indispensable pour permettre à chacun et chacune de s’alimenter "mais elle reste une solution à court terme et est le symptôme d’un système global marqué par de profondes injustices sociales et inégales répartitions des richesses, plaident les responsables d’Action Vivre Ensemble. La société l’utilise comme réponse institutionnalisée et structurelle pour lutter contre la précarité alimentaire, alors qu’il ne s’agit que d’un mode de gestion de celle-ci. Ce faisant, elle se déresponsabilise de mettre en place de véritables politiques cohérentes, visant à lutter contre les inégalités et l’exclusion sociale, allant parfois jusqu’à attribuer la responsabilité de leur pauvreté aux personnes qui en souffrent."

Action Vivre Ensemble demande un véritable changement de société qui, à l’instar de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, consacre le droit à l’alimentation au nom de la justice sociale.

Le P’tit Maga, 95, Chaussée d’Alsemberg à Braine-l’Alleud, 02 384 30 98, ptitmagabraine@gmail.comwww.ptitmagabraine.be

Action Vivre Ensemble dons@vivre-ensemble.be ou 02 227 67 09. avent.vivre-ensemble.be