Formations, conférences, chaîne Youtube et… un livre: Psychoeducation.be donne des outils pour aider l’enfant à grandir

La couverture du livre. ©Psychoeducation.be

Cet album illustre donc de façon pragmatique comment les enfants victimes de harcèlement ou de difficultés relationnelles peuvent reprendre le pouvoir sur la situation. "Il s’inspire des recherches de l’école de Palo Alto et de la stratégie des flèches de résistance proposée par Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialisée dans les souffrances scolaires et auteure de nombreux ouvrages sur le sujet. L’objectif de cette stratégie est d’apprendre à l’enfant à se sortir d’une situation à l’aide de la répartie et de l’humour. Et donc à reprendre le contrôle de la situation en se mettant à la hauteur de l’agresseur, en faisant redescendre celui-ci de son piédestal, non pas par des gestes mais par des paroles. Dans le livre, on découvre que l’enfant devient, grâce à cela, un Indien solide avec un carquois rempli de flèches… de résistance", nous explique encore Stéphane de Schaetzen, dont l’activité, au travers de Psychoeducation.be, ne se limite pas à être une maison d’édition. Tant s’en faut: l’intéressée a lancé ladite plate-forme en 2009 en compagnie de Valentine Anciaux. Le fil rouge du binôme ? Créer et développer des outils pour aider les enfants à grandir mais aussi proposer des solutions innovantes pour les familles, le corps enseignant et tous les professionnels de l’éducation. Cela passe par l’organisation d’un panel très large de conférences et de formations tout au long de l’année. "Il y a tout un volet de celles-ci qui se fait en présentiel. À côté de cela, on fait de l’e-learning – autrement dit des conférences en ligne. On a également une boutique en ligne sur laquelle on partage tous nos outils pédagogiques. Enfin, on a un volet médias, avec une gazette – qui paraît trois fois par an et qui a pour but de sensibiliser aux problématiques de la psychoéducation – ainsi qu’une chaîne YouTube."