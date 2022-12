Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon: les faillites n’épargnent pas les vendeurs de produits bio

Idem pour ce qui est présenté, sur son site internet, comme un "commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire" basé en plein cœur de Lasne. On n’en sait pas plus car le gérant de ce commerce bio n’avait pas fait le déplacement à l’audience. La consultation des données financières n’annonçait rien de bon en 2021, une perte de 117 % par rapport à 2020.

On reste dans la banlieue sud de Bruxelles, plus précisément à Genval où la gérante d’un salon de coiffure a expliqué que son découvert n’est certes pas important (8 000 €), mais il va en s’aggravant alors que les recettes ne lui permettent plus de s’octroyer une rémunération.

Le quatrième aveu a été reporté à la prochaine audience. Il n’émane pas d’une société mais d’une personne physique, un habitant de Ramillies qui s’est présenté sans carte d’identité ou carte bancaire permettant de l’identifier.

Le parquet a dans sa ligne de mire un service de montage basé à Rosières qui a des dettes vis-à-vis du SPF Finances et contre lequel il a déposé une citation en faillite. La société vient de lui verser 30 000 € et un accord est intervenu entre les parties pour un versement mensuel de 10 000 €. Cette société n’était pas un exemple de rigueur. Depuis sa création, elle n’avait jamais déposé le moindre compte annuel. Son avocat a annoncé qu’elle envisage une demande de PRJ (procédure en réorganisation judiciaire).

Un entrepreneur en construction de Mont-Saint-Guibert a été condamné le 24 novembre à Liège à régler ses dettes vis-à-vis d’une société de transport, mais un huissier de justice est incapable de faire exécuter ce jugement, ce qui explique cette citation en faillite.

Enfin, un coach sportif de Wavre mis en faillite est venu en demander l’effacement de cette faillite. La curatrice n’a jamais eu le moindre contact avec lui, elle ignore tout de ses activités et de sa comptabilité. Elle s’est opposée à cette mesure de faveur ainsi d’ailleurs que le parquet. Il a expliqué avoir eu connaissance du jugement de faillite à son retour de l’étranger et il a promis de "faire le nécessaire" pour le 19 décembre.