Cour d’assises du Brabant wallon : 9 coups de couteau fatals, à l’été 2021, à Jodoigne

Les urgentistes qui se sont rendus sur place n’ont rien pu faire pour le sauver. Dans les premiers moments, on a pensé que la victime avait été heurtée par un camion.

Mais son vélo ne présentait pratiquement pas de dégâts et lorsque le médecin légiste envoyé sur place a examiné les blessures, il est apparu que la cause du décès était tout autre. La victime avait reçu neuf coups de couteau dans des régions vitales du corps comme la base du cou, les flancs et le thorax.

L’autopsie réalisée un peu plus tard a montré que la lame avait notamment touché les poumons, le foie et l’estomac. La localisation des plaies semble d’ailleurs montrer que le malheureux a encore été frappé alors qu’il se trouvait au sol.

L’enquête a rapidement progressé. Sur la victime, les policiers ont trouvé une convocation de la police de Louvain (Leuven), ce qui a permis d’identifier comme étant Emin J., un ressortissant algérien qui, la veille des faits, avait été interpellé pour une histoire peu claire de vol de GSM et de coups réciproques à un compatriote, Rayan K.

À la chaussée de Tirlemont, plusieurs personnes avaient vu la victime circuler en compagnie d’un autre cycliste peu avant sa mort. Et la description, appuyée par des images de caméras de surveillance, correspondait à ce Rayan que les policiers ont cherché à identifier…

Connus tous les deux sous divers alias

En réalité, tout comme la victime qui s’appelait en réalité M’hammed Sennour, le suspect était connu sous plusieurs alias. Ancien résident du centre Fedasil de Jodoigne, il a été intercepté – après quelques aventures – alors qu’il se rendait chez sa petite amie de l’époque, dans la cité de la Gadale. Son vrai nom est Ayoub Hireche, et il est né en Algérie le 31 juillet 2001.

Lors de son premier interrogatoire, il a avoué aux policiers qu’il avait menti sur son nom et sur son âge, espérant davantage d’aide des autorités en faisant croire qu’il était mineur. Par contre, il a nié avoir porté des coups de couteau à son compatriote, âgé de dix ans de plus que lui.

Il concédait s’être trouvé sur place, et sa version de l’histoire n’a pas vraiment convaincu: il a été inculpé pour meurtre par la juge d’instruction dès le 9 août 2021.

Ce n’est qu’à la fin du mois d’août qu’il a demandé à être réentendu, et est passé aux aveux. Tout en expliquant que le couteau de cuisine dont il s’était servi appartenait en réalité à l’autre protagoniste, et que ce dernier le menaçait.

L’enquête n’a pas permis d’objectiver ces menaces. On sait en tout cas que la victime et celui qui l’a tué ont été contrôlés plusieurs fois ensemble en 2019, et qu’ils s’adonnaient tous deux à des vols.

En septembre 2022, Ayoub Hireche s’est évadé de la prison de Nivelles et a été repris dans la campagne, après avoir volé un vélo…