Passages à niveau supprimés, nouvelle voirie, nouveau rond-point…: voici le nouveau plan de mobilité à Lillois

Le chantier du rond-point a débuté sur la Grand-Route au carrefour avec la rue Rivelaine, mais ne sera terminé que fin 2024.

Des travaux espérés dès l’automne 2023

Mais c’est loin d’être l’unique modification sur le front de la mobilité lilloisienne. Une demande de permis a été introduite par Infrabel pour d’autres changements de mobilité, dans l’espoir d’une obtention à l’automne 2023. "Les travaux pourraient démarrer dans la foulée et être achevés pour fin 2024", indique la porte-parole du gestionnaire de réseau.

On l’évoquait dans une précédente édition à la suite du troisième décès en un an au passage à niveau de la rue René Francq : les deux passages à niveau (rue Francq et rue du Moulin) seront supprimés d’ici fin 2024. Cette suppression ne sera pas compensée par des passages aériens ou souterrains. Le passage sous voies pour les piétons et cyclistes rue Francq reste accessible.

Le but du plan est de faire des rues Épine Pucelle et Rivelaine les deux axes principaux d’entrée et sortie de Lillois. Le plan ambitionne de dévier une partie du trafic automobile en direction de l’école Pré Vert.

Un parking est en effet prévu sur une parcelle derrière l’école. Une voie d’accès, à savoir une nouvelle voirie, sera dès lors construite pour rejoindre l’école et le parking à partir de la rue Rivelaine.

"La réalisation de ces travaux permettra de dévier le trafic lié à l’école et de fluidifier la mobilité et le stationnement dans la rue René Francq", souligne Infrabel. La nouvelle voirie à partir de la rue Rivelaine se situe, selon l’échevin brainois de la Mobilité, Henri Detandt (MR), en zone à bâtir et pourra donc accueillir de nouvelles habitations.

Une situation « bien meilleure pour l’école »

La rue Rivelaine sera dès lors mise à double sens pour arriver au futur rond-point de la Grand-Route. Rappelons que le pont ferroviaire a récemment été réaménagé et élargi, permettant le croisement des véhicules. Enfin, la rue du Berger sera "exclusivement déd iée aux piétons et cyclistes ."

Ces projets, portés par Infrabel, sont applaudis par l’échevin de la Mobilité: "Nous sommes également à l’initiative de la demande d’Infrabel. La situation après suppression des passages à niveau sera bien meilleure pour l’école".

Mentionnons qu’un rond-point est également prévu sur la Grand-Route, au carrefour avec la rue de l’Épine Pucelle et la rue du Vert Coucou. Rappelons aussi qu’un nouveau tunnel a été réalisé rue de l’Épine Pucelle.