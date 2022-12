Aide alimentaire : 17 associations et CPAS soutenus en Brabant wallon

C’est pourquoi il vient de dégager une enveloppe, qu’il qualifie d’exceptionnelle, de 10 millions € pour renforcer l’aide alimentaire d’urgence et faire face à la croissance des demandes liées à la perte du pouvoir d’achat.

Cette enveloppe est répartie en deux tranches : 2 millions € en 2022 et 8 millions en 2023.

La répartition de la première tranche a été validée par le gouvernement wallon jeudi dernier après un appel à projets lancé fin octobre dernier auprès des opérateurs de terrain (CPAS, restaurants sociaux, épiceries sociales, etc.).

Au total, 184 candidatures ont été retenues sur un total de 195 reçues, 11 étant irrecevables, indique le gouvernement wallon.

"Au vu de la situation et du contexte de crise, la Wallonie a choisi de soutenir tous les candidats", précisent le ministre-président Elio Di Rupo (PS) et la ministre de l’Action sociale, Christie Morreale (PS).

Les montants octroyés par opérateur seront répartis en fonction du nombre de bénéficiaires visés, des besoins identifiés et du recours aux circuits courts.

En Brabant wallon, voici la liste de ceux qui seront soutenus : les CPAS de Tubize, Rebecq, Court-Saint-Étienne, Hélécine, Chaumont-Gistoux, Walhain, Ramillies, Incourt et Genappe ainsi que l’administration communale de Rixensart, la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant et les ASBL Guidance et entraide brainoises (Braine-l’Alleud), l’Ouvre-Boîtes (Nivelles), Équipe sociale de Braine-l’Alleud (Le P’tit Maga), le Resto du cœur de Wavre, Soli-dons (Nivelles) et Apides (Court-Saint-Étienne).