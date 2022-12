Ramillies : la taxe forfaitaire sur les déchets réduite de 5 € pour tous les ménages

Le conseil a décidé des changements par rapport au règlement 2022 concernant les taux de la taxe forfaitaire, qui sont diminués forfaitairement et uniformément de 5 €. Mais les seuils de quotas appliqués aux ménages sont également revus à la baisse.

L’échevin Daniel Burnotte (Écolo): "Avant le passage aux poubelles à puce, nous étions à 146 kg/habitant. Nous avions 100 kg/habitant comme objectif 2021. Nous sommes parvenus à environ 86 kg. Pour 2022, l’objectif était de 95 kg, on s’est stabilisé autour de 88 kg. L’ambition 2023 est de descendre à 80 kg. On veut poursuivre les efforts concernant la production de déchets car c’est là qu’on peut réduire les coûts. On augmente donc logiquement la contribution si le poids est dépassé. Attention, l’augmentation ne concerne que les déchets résiduels (poubelle noire), pas les déchets organiques. Le passage de 55 à 40 kg, on pense qu’il est atteignable".

Daniel Burnotte souligne par ailleurs que le bonus de 5 €, pour quelqu’un qui produit 55 kg et ne pourrait pas diminuer, s’annulera avec le paiement de 15 kg (excédent aux 40 kg pour 2023) à 0,35 €/kg. "Le bonus s’annulera dans ce cas-là.. Par contre, oui, moins d’un tiers de la population qui dépasse le quota sera pénalisé, c’est vrai."

« On trie mieux qu’ailleurs »

Pourquoi 5 € pour tous et pas un meilleur bonus pour les familles nombreuses ? "On a constaté que les isolés ont davantage de mal à réduire leur quota. Par exemple, un emballage pour une personne, ou un emballage pour plusieurs, cela ne change pas grand-chose."

Des actions seront menées pour aider les Ramillois à diminuer encore davantage leurs déchets. "Tout d’abord, il faut indiquer que l’on ne produit pas moins de déchets à Ramillies, mais bien qu’on trie mieux qu’ailleurs ! C’est ce qui permet en effet de mettre le moins de déchets possible dans les poubelles."

Sur la couverture du coût-vérité, Daniel Burnotte précise: "Quand on voit le coût-vérité dans les autres communes, chez nous, les recettes, c’est ce que les gens paient, et rien d’autre".

Un courrier personnalisé sera envoyé aux ménages qui ont dépassé le quota pour les inviter à obtenir des conseils auprès du conseiller en environnement. "On va rappeler aussi qu’il est possible à tout moment d’aller sur internet suivre sa production au quotidien. Un second courrier sera envoyé en cours d’année, pour assurer un suivi.", ajoute Daniel Burnotte.

Nicolas Berchem: « Une augmentation déguisée »

Du côté de l’opposition IC, Nicolas Berchem (MR) n’est pas entièrement convaincu par la décision de la majorité. "La diminution de 5 €, je veux bien l’entendre mais prenez l’exemple d’une famille qui doit débourser 185 € actuellement, cela lui fait 3 % de diminution. Au même moment, la majorité diminue la quantité de déchets autorisée de 30 %. Au final, la famille va payer plus ! Pour nous, il s’agit d’une augmentation déguisée. Sans parler qu’il y a aussi une augmentation au sujet du nombre de levées… À mon sens, on est dans un système où ceux qui polluent le moins sont pénalisés pour ceux qui polluent le plus". Et de comparer avec Incourt: "Pour 5 personnes, cela revient à 94 € sans compter les sacs. Il faudrait cependant deux sacs par semaine pendant un an pour que cela coûte plus cher".