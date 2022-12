Orp-Jauche, Walhain, Braine-le-Château : trois cœurs de village retenus en Brabant wallon

- Orp-Jauche obtient un subside de 500 000 € pour aménager sa place communale. "J’ai proposé de participer à cet appel à projets et la personne en charge de l’urbanisme y tenait énormément, commentait ce vendredi le bourgmestre, Hugues Ghenne. Avec les autres agents communaux, ils se sont emparés du projet. Un bureau d’études a rentré un projet. Maintenant, le dossier va passer au conseil communal et le montant sera inscrit au budget 2023." L’idée est notamment de rendre la place communale plus accessible. "C’est là que se trouvent les bureaux de l’administration. On voudrait faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, mais aussi rendre la place plus conviviale, pour organiser des activités en extérieur, lors des mariages notamment. On va réorganiser l’espace, le verduriser également."

- À Walhain, la logique est nettement plus participative. La population a en effet été consultée pour moderniser la place Saint-Vincent, à Nil, et la commission locale de développement rural a formulé des remarques et observations, après la consultation du projet élaboré par un bureau d’études. Suite au feu vert de la Région wallonne, le dossier va pouvoir avancer, avec quelques modifications. "On va retourner vers les citoyens pour voir ce qu’ils souhaitent au niveau du parking", indique Xavier Dubois, bourgmestre. L’idée est de revoir la circulation entre piétons, cyclistes et automobilistes, de supprimer le stationnement sauvage aussi. "L’espace sera davantage partagé. Il y aura un accès vers le petit cimetière et de grandes marches pour pouvoir s’asseoir. Le grand arbre au milieu de la place sera mieux valorisé, avec aussi la possibilité de s’asseoir et de partager là un moment."

Puis, la mobilité sera revue, dans la rue Saint-Vincent. "Il y a une boulangerie et un local scout, on va installer un revêtement différencié pour que les gens ralentissent encore plus à cet endroit, où circulent de nombreux jeunes."

- Enfin, à Braine-le-Château, c’est le réaménagement de la place de Noucelles qui bénéficiera d’une aide de 500 000 €. Une bonne nouvelle pour le bourgmestre, Nicolas Tamigniau: "Pour le moment, cette placette est coupée en deux. Son aménagement ira de pair avec les travaux à la chaussée d’Ophain. La voirie sera rétrécie, afin de permettre aux citoyens de se réapproprier l’espace. On aimerait que des festivités y soient organisées, que des bancs soient installés pour plus de convivialité. Actuellement, c’est juste un triangle vert, avec un sapin et quelques routes autour…"