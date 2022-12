Une haie en bordure du bois de Lauzelle

La Semaine de l’arbre s’est terminée à Louvain-la-Neuve par la plantation d’une haie et d’un verger en bordure du bois de Lauzelle. La ministre de la Nature, Céline Tellier, le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondeel, l’échevin d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Hadelin de Beer et la députée Hélène Ryckmans étaient présents samedi matin pour soutenir la plantation de cette haie et de ce verger le long du bois de Lauzelle.

Rebecq: déménagement chahuté pour la cavalerie de la police fédérale

Des critiques sont formulées à propos du déménagement de la cavalerie de la police fédérale vers le Haras de Wisbecq, cette semaine.

Trois Brabançons wallons aux championnats d’Europe des métiers

Les Brabançons wallons ont obtenu sept médailles aux championnats de Belgique des métiers. Trois de ces sept médaillés sont sélectionnés pour les championnats d’Europe.: la Chaumontoise Magali Tartinville, le Chastrois Nathan Harte et le Villersois Thibaut Bounoider.

De Bruxelles au Qatar avec sa vieille BMW et le football comme brise-glace

Le Rixensartois Adam El Manawy rallie la Belgique à Doha au volant de sa vieille BMW. Dans le but de produire son premier documentaire intitulé C’est par où le Qatar ?

Deux frères centenaires bientôt rejoints par leur sœur

Ce doit être unique en Belgique. Deux frères centenaires qui seront bientôt rejoints par leur sœur qui n’a que 99 ans. "Si tout se passe bien, j’aurai 100 ans le 28 juin 2023", ose, en espérant que cela ne lui porte pas malchance, Paulette Verstraete, la "petite" sœur de Pierre (103 ans), qui vit chez sa fille à Franière, et du père Luc (101 ans) avec lequel elle vit depuis… 60 ans. Paulette et Luc résident actuellement à Céroux-Mousty.

Trop chaud, trop froid… Deux écoles jodoignoises bien difficiles à chauffer

Ça devrait maintenant être bon. Les équipes du service Bâtiments de la Province du Brabant wallon pensent avoir désormais trouvé le bon réglage pour que les écoliers qui fréquentent les salles de classe de l’école fondamentale de la Ville de Jodoigne et de la Haute École Lucia de Brouckère, dans des bâtiments appartenant à la Province, puissent le faire dans des températures avoisinant les 19 degrés.