Après neuf années d’investissement optimiste à la présidence de la CCIBW, René Branders, CEO de FIB Belgium, va désormais se préparer à ses futures fonctions à la tête de la FEB dès la fin mars 2023. Pour lui succéder à la présidence, le conseil d’administration a élu à l’unanimité Axel Boitel, COO du Groupe Gantrex basé à Nivelles.

Administrateur de la CCIBW depuis 2019, Axel Boitel "s’enthousiasme de pouvoir mettre ses compétences et ses valeurs humaines au service de la Chambre, de son personnel, de ses partenaires, de son conseil d’administration mais aussi, surtout, de ses membres et futurs membres, et de perpétuer ainsi l’excellent travail réalisé ces dernières années tout en insufflant un vent de fraîcheur avec, en point d’orgue, la mise en place d’une nouvelle vision stratégique pour les années à venir", explique un communiqué de la CCIBW.

Si Axel Boitel a pris ses fonctions dès ce 28 novembre, le passage de flambeau sera organisé lors du cocktail de nouvel an de la CCIBW, le lundi 16 janvier 2023. Ce sera l’occasion de remercier le past président, René Branders et de présenter au réseau le nouveau président, Axel Boitel.