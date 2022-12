Jodoigne : les nouvelles demandes au CPAS et à l’épicerie sociale explosent

De quel type de demandes s’agit-il ? Les avances sur rémunérations sont plus nombreuses (chômage, mutuelle, salaire…). Il y a aussi, au CPAS, plus d’aides locatives ou de prises en charge de loyers, sans oublier les aides financières ponctuelles pour des personnes qui ont un emploi soit précaire soit peu rémunéré et donc des difficultés à nouer les deux bouts.

Une augmentation de la prise en charge des diverses factures de fournisseurs, surtout en 2021, s’explique par la crise Covid (prise en charge d’assurance, de frais extraordinaires…).

Le CPAS de Jodoigne fait face aussi à davantage de demandes d’aide alimentaire. À titre d’exemple, l’épicerie sociale est passée de 149 octrois en 2021 à 209 en 2022.

Autre constat, l’augmentation des RIS (revenus d’intégration sociale) à laquelle il faut ajouter l’indexation. En effet, depuis 2019, ce dernier a été indexé onze fois.

Pour se faire une idée de ce que cette indexation représente, au 1er janvier 2019, une personne avec charge de famille percevait un montant de 1 254,82 €. Aujourd’hui, ce montant atteint 1 568,62 €.

Une augmentation des aides sociales aux personnes étrangères

On relève par ailleurs une considérable augmentation des aides sociales équivalente RIS accordées aux personnes étrangères. Celles-ci sont expliquées par la guerre en Ukraine.

En guise de conclusion, la présidente du CPAS soulignait que derrière tous ces chiffres, il semble important de signaler que les travailleurs sociaux sont souvent confrontés à l’importance des nouvelles situations rencontrées et que l’écoute, le conseil et l’accompagnement restent leur priorité.