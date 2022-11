Non, le quartier le plus « riche » du Brabant wallon ne se situe pas à Lasne

L’Iweps livre désormais des statistiques par quartiers. Parmi les chiffres rendus disponibles par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, le revenu médian laisse apparaître d’importances disparités d’un quartier à l’autre. Entre le quartier où le revenu par déclaration médian est le plus bas (16 387 €, le Bauloy à Ottignies-LLN) et celui où il est le plus élevé (39 896 €, Bois du Foyau – Bruyère Minon à Braine-le-Château), c’est plus que du simple au double: il faut multiplier le revenu médian du Bauloy par 2,4 pour atteindre celui du Bois du Foyau.